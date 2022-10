X Factor 2022, Dargen fa saltare gli schemi! Colleghi paralizzati: “chi se lo aspettava”

“X Factor”, saltano gli schemi durante i Bootcamp di Dargen D’Amico: colleghi paralizzati di fronte alla scelta del giudice

Al via la seconda tornata dei Bootcamp di “X Factor 2022” durante questo giovedì 13 ottobre. Dopo Fedez e Rkomi, che hanno effettuato la scrematura dei rispettivi roster la scorsa settimana, toccherà finalmente ad Ambra Angiolini e Dargen D’Amico selezionare i sei concorrenti che passeranno alla fase successiva.

Il cantante di “Dove si balla“, a dir poco teso, si è accomodato alla sua postazione mentre i colleghi si dirigevano a bordo pista. Al netto dell’emozione tradita dal suo sguardo, Dargen si è dimostrato implacabile nel momento in cui si è trattato di prendere decisioni.

Nel giro di pochi minuti, infatti, il cantante avrebbe già fatto saltare tutti gli schemi durante l’esibizione del rapper Luigi Baldi. Quanto accaduto all’Allianz Cloud di Milano ha lasciato interdetti persino i suoi colleghi: “non me lo sarei mai aspettato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sanremo 2014, che smacco per Arisa! La Rai decise tutto alle sue spalle…

X Factor 2022, Dargen D’Amico fa saltare gli schemi! Colleghi paralizzati: “chi se lo aspettava”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, che batosta per Armando Incarnato: “Sei stato fregato!”

Il palcoscenico di “X Factor 2022” si è letteralmente infiammato nel corso di questo secondo appuntamento con i Bootcamp. Il tutto si è verificato quando il rapper Luigi Baldi, membro del roster di Dargen D’Amico, ha annunciato di aver riadattato un brano iconico della musica italiana: “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.

Il rapper, che ha aggiunto una strofa neomelodica al colosso del cantautore bolognese, ha rischiato il tutto per tutto sperando di convincere il giudice. Quest’ultimo, tuttavia, non si è dichiarato soddisfatto della performance del cantante.

“Non so se potrei esserti davvero utile in questo percorso, quindi a malincuore ti dico no” gli ha comunicato Dargen, divenendo a tutti gli effetti il primo giudice ad aver eliminato un concorrente ancor prima che le sei sedie fossero tutte occupate.

I colleghi, che si sarebbero aspettati tutt’altra decisione da parte di D’Amico, sono rimasti letteralmente paralizzati dalla sua scelta. “Non me lo aspettavo minimamente” – ha esordito Rkomi, rapidamente raggiunto da Ambra – “Nemmeno io“.

Il giudice, superando le aspettative, ha scelto di far saltare tutti gli schemi e di non dare false speranze ai papabili membri della sua squadra. Una decisione che Luigi, all’opposto, è parso incassare senza il minimo rancore: “ne farò tesoro“.

ILARY BLASI MULTATA A ROMA. IL MOTIVO NEL TG DI YESLIFE