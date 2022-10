Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati su Canale 5 con un’altra puntata di “Mattino 5”, insieme agli ospiti in studio hanno commentato il “Grande fratello vip”

Canale 5 ha aperto le porte ad un altro e imperdibile appuntamento di “Mattino 5” condotto da due professionisti, Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

I conduttori hanno affrontato diverse tematiche nel corso della puntata e dopo aver raccontato i fatti di cronaca e attualità, in particolare la presentatrice ha commentato insieme agli ospiti in studio alcuni episodi della casa del “Grande Fratello vip”.

Morena Zapparoli ad un certo punto ha affermato una frase che ha lasciato di stucco la Panicucci che ha preso in mano la situazione ed ha risposto prontamente all’opinionista.

Grande Fratello vip, cosa sta succedendo dentro alla casa più spiata d’Italia

Il “Grande fratello vip” è iniziato da circa un mese e sta già facendo molto discutere il pubblico, soprattutto dopo l’episodio inerente all’uscita di Marco Bellavia e alla serie di conseguenze scaturite dalla vicenda.

Intanto, i concorrenti continuano a giocare e tra una risata e l’altra, c’è chi proprio non riesce a fare a meno di dire la sua e di alimentare litigi e discussioni più o meno gravi. Tra questi c’è Carolina Marconi, Cristina Quaranta, Pamela Prati, Gegia, Wilma Goich, Patrizia Rossetti.

Proprio qualche giorno fa è accaduto un episodio che ha visto nel mirino due tra i personaggi più “vecchi” della televisione, per non parlare della vicenda che ha colpito l’ex showgirl del Bagaglino, finita su tutti i giornali per la storia di Mark Caltagirone.

Federica Panicucci blocca la Zapparoli: “Stiamo attenti a cosa diciamo”.

Nel corso della puntata di “Mattino 5” andata in onda il 14 ottobre, durante la parte dedicata al reality di Alfonso Signorini, la conduttrice Federica Panicucci ha dovuto fermare una sua ospite e opinionista.

Stiamo parlando di Morena Zapparoli che non ha esitato a dire la sua sul comportamento di Patrizia Rossetti all’interno della casa del “Grande fratello vip“.

In studio era presente anche un ex gieffino Raffaello Tonon che ha partecipato alla conversazione in maniera accesa e prendendo le parti della Rossetti.

Dopo una clip in cui Patrizia e Cristina, attuali gieffine, discutevano animatamente, l’opinionista di “Mattino 5” ha affermato

CERTO CHE LA ROSSETTI è DAVVERA CATTIVA

A quel punto, Tonon ha risposto

non è assolutamente vero, sembra ma in realtà è molto buona. io ci ho convissuto molti mesi durante il reality la fattoria.

E la Zapparoli ha aggiunto

CHE FACEVATE POI, VENDEVATE MATERASSI

Dopo quell’affermazione, Federica Panicucci ha bloccato la conversazione riprendendo l’ospite in studio, dicendo

QUella è pubblicità, attenzione a cosa diciamo e come parliamo.

La discussione è terminata con le sue parole, poi la conduttrice ha cambiato argomento ed è tornata sul caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone di cui si è parlato durante una delle ultime puntate del “Grande fratello vip”. La showgirl del Bagaglino è ancora molto scossa per ciò che le è successo e che continua a vivere, nonostante siano passati alcuni anni.

