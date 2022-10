Maneskin, Damiano in pericolo: “Ho pensato che sarei morto”

I Maneskin hanno raccontato la loro esperienza sul set del nuovo videoclip: hanno vissuto dei momenti di paura che non scorderanno mai

Continuano i progetti da parte dei Maneskin che nel giro di pochi anni hanno ottenuto importanti risultati, conquistano la stima e l’affetto di milioni di fan provenienti da tutto il mondo.

Il gruppo musicale ha spopolato e conquistato Paesi interi dopo la vittoria a Sanremo 2021 e l’Eurovision song contest. Sempre pronti a mettersi in gioco, attualmente sono impegnati con il nuovo videoclip in uscita. C’è un’esperienza, però, che li ha toccati profondamente: ecco di cosa si tratta.

Maneskin, paura sul set del videoclip: i dettagli

Da qualche giorno è uscito il nuovo videoclip The Loneliest, una nuova canzone in inglese dei Maneskin che è già un successo. Il gruppo avrebbe creato un progetto unico che, però, in fase di preparazione ha messo a rischio la vita di uno dei componenti della band, Damiano. Il diretto interessato avrebbe riferito cosa è successo nel corso di un’intervista a Rolling Stone.

Il video riporta un funerale celebrato all’interno di un parco mentre fuori scoppia una tempesta con tuoni e fulmini a non finire. Il filmato è stato girato a Monza e si apre proprio con il leader del gruppo come se fosse morto affogato.

Successivamente, l’artista si getta nello spazio. Secondo quanto ha raccontato lui stesso, sarebbe dovuto cadere su una bara posizionato dal resto della band ma all’interno della tomba, a causa della pioggia, si era creata una specie di piscina naturale. La scena ha fatto rischiare il cantante che sarebbe stato legato a dei pesi per restare a galla, ma a quanto pare non tutto è andato secondo i piani.

L’artista avrebbe raccontato: “Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”.

Tutto è bene quel che finisce bene, ora Damiano e gli altri si godono l’ennesimo successo.

