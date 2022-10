Un ragazzo di 26 anni è morto dopo che la sua auto è rimasta coinvolta in un incidente con un’altra vettura ed un’autocisterna tra Baggiovara e Marzaglia, frazioni del comune di Modena.

Un bilancio in continuo aggiornamento, purtroppo, quello delle vittime sulle strade in Italia. L’ennesima questa mattina in Strada Cucchiara tra Baggiovara e Marzaglia, entrambe frazioni del comune di Modena, dove un ragazzo di 26 anni è morto in un grave incidente.

L’auto alla guida della quale si trovava la vittima, per cause ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un un’autocisterna, per poi finire contro un’altra vettura. Un urto molto violento che non ha lasciato alcuno scampo all’automobilista. Feriti i conducenti dell’altra auto e del mezzo pesante.

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre, lungo la strada Cucchiara nel tratto compreso tra Baggiovara e Marzaglia, frazioni di Modena. Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 26 anni di origini rumene.

Il 26enne, secondo quanto riferiscono i colleghi di Modena Today, era al volante di una vettura che, dopo aver invaso la corsia opposta, è entrata in collisione con un’autocisterna per poi scontrarsi con un’altra auto. Le due utilitarie sono finite successivamente in un fossato adiacente alla carreggiata e quella della vittima, cosi come l’autobotte, ha preso fuoco.

Diversi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco precipitatisi sul luogo del sinistro. Per il 26enne, però, era ormai troppo tardi: sarebbe deceduto sul colpo. I conducenti degli altri due mezzi, un 60enne ed un 55enne, hanno riportato lievi feriti e sono stati trasportati in ospedale a Baggiovara per le cure del caso.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire la dinamica dello scontro. Da quanto emerso ad ora, scrive la redazione di Modena Today, lo scontro potrebbe essersi verificato in seguito ad un sorpasso azzardato tentato dall’auto della vittima, circostanza, però, ancora da confermare.

