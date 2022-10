Una lite che resterà nella storia, Morgan contro tutti. In diretta televisiva la situazione è sfuggita di mano.

Marco Castoldi, nasce il 23 dicembre del 1972 a Milano, fin da bambino ha mostrato un estremo interesse per la musica ed a soli 6 anni inizia a suonare la chitarra, essendo mancino aveva diverse difficoltà nel suonarla e così decise di passare al pianoforte.

Per quanto Morgan sia un personaggio esuberante, dobbiamo sottolineare come la sua vita è stata segnata per sempre da una tragedia. In un’intervista al Maurizio Costanzo Show raccontò di aver vissuto per anni nel tunnel della depressione, il motivo? Quando aveva soli 16 anni, il padre si suicidò buttandosi dalla finestra: “Si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso”.

Una lite che nessuno dimenticherà, Morgan vs Fedez

Oggi vogliamo sbloccarvi un ricordo, facciamo un salto nel tempo e ritorniamo ad X Factor 8, quando in giuria c’era Morgan. Era il 2014, dopo 7 giorni di semifinali, il cantautore esplode ed inveisce contro tutti, specie su Fedez con il quale, dietro le quinte, avrà una lite con percosse.

Il motivo della sfuriata è da ricercare nell’eliminazione dei Komminuet, dal momento che Morgan rimase senza concorrenti. Si innescò uno strano meccanismo in quei momenti, Mara Maionchi (giudice) cominciò a ridere per la fatalità che aveva colpito Morgan ma prima lo stesso accusa Fedez di averlo: “sputtan***” ed il programma di averlo usato.

Una scena che rimarrà sicuramente della storia della televisione italiana. Ma come sono andati nel dettaglio i fatti? Morgan critica i Komminuet (suoi concorrenti) per non aver cantato bene, ma vota in loro favore per salvarli, a questo punto la palla passa a Fedez che si appella al tilt per una corretta valutazione e per definire se Morgan avesse adoperato una strategia di gioco corretta. Il pubblico sovrano elimina il gruppo.

Ed è proprio in questo momento che succede l’impossibile, Morgan si scaglia contro tutti, imbestialito in primis con Fedez, accusandolo di averlo “sputtan***” nonostante gli avesse insegnato una strategia di gioco, poco ortodossa per il rapper.

