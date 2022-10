La scorsa notte a Strozzacapponi, frazione di Corciano (Perugia), un ragazzo di 23 anni è morto ed altri tre sono rimasti feriti in un tragico incidente stradale.

Una vita spezzata a soli 23 anni in un tragico incidente stradale. Questo quanto accaduto la scorsa notte nel territorio di Strozzacapponi, frazione di Corciano (Perugia), dove un giovane ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro il guardrail.

A bordo della vettura si trovavano anche altri tre ragazzi, rimasti feriti non gravemente e trasportati in ospedale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e le forze dell’ordine.

Incidente mortale la scorsa notte, tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, a Strozzacapponi, piccola frazione del comune di Corciano, in provincia di Perugia. A perdere la vita un ragazzo di soli 23 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

Il giovane era a bordo di un’auto, condotta da un amico e su cui viaggiavano altri due ragazzi. Mentre percorrevano la strada Pievaiola nel tratto tra Perugia e Città della Pieve, riporta la redazione di Perugia Today, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail a bordo della carreggiata.

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono accorsi i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Purtroppo, per il 23enne era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte, sopraggiunta sul colpo dopo il violento impatto. Gli altri tre occupanti, invece, scrive Perugia Today, hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati presso all’ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo umbro, dove ora si trovano ricoverati per le cure del caso.

I rilievi di legge e le indagini per determinare la dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri, precipitatisi sul posto. Da stabilire anche le cause che hanno provocato la perdita di controllo della vettura, poi finita contro il guardrail.

