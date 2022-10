Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso e la dolorosa confessione: “mi ha dato buca”

“Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso e la dolorosa ammissione in diretta: “mi ha dato buca due ore prima”

La protagonista assoluta di questa nuova edizione del “GF Vip” non può che essere Pamela Prati. La showgirl, rimasta per alcuni anni ai margini delle scene televisive a causa dello scandalo “Mark Caltagirone”, sta tentando di riscattare la propria immagine grazie all’esperienza nel reality.

La trasmissione di Barbara D’Urso, parallelamente, non manca di seguire con puntualità gli aggiornamenti dalla diretta, soffermandosi sulle dichiarazioni rilasciate da Pamela proprio in merito al caso del suo ex fidanzato “fantasma”.

Quest’oggi, nello studio di “Pomeriggio Cinque”, gli opinionisti si sono a dir poco scatenati sulla questione. Anche la conduttrice, solitamente super partes, non è riuscita a trattenersi nei confronti della showgirl…

Pomeriggio Cinque, la confessione sconvolgente di Barbara D’Urso sulla Prati: “mi ha dato buca”

Nello studio di “Pomeriggio Cinque”, i pareri in merito al comportamento di Pamela Prati sono parsi a dir poco contrastanti. Ad esprimersi a favore della showgirl è stato il conduttore Michele Cucuzza, secondo cui il caso “Mark Caltagirone” avrebbe evidenziato la “fragilità emotiva” di Pamela.

Un’opinione che non ha trovato d’accordo Annalia Venezia, convinta del fatto che le cose siano andate in maniera del tutto diversa. “Probabilmente Pamela aveva dei problemi economici” – ha azzardato l’ospite della D’Urso senza trattenersi minimamente – “aveva bisogno di un po’ di visibilità“.

Barbara D’Urso, pur di evitare che la situazione degenerasse, ha preso in mano le redini del dibattito per raccontare l’esperienza della sua redazione con la Prati. All’epoca dello scandalo, infatti, fu proprio la trasmissione “Domenica Live” ad indagare sulla vicenda.

A questo proposito, la conduttrice non ha mancato di fare delle rivelazioni alquanto pungenti rispetto al comportamento della showgirl. “Una volta venne in trasmissione e abbandonò lo studio, un’altra volta mi diede buca due ore prima…” ha spiegato la partenopea, mentre i suoi opinionisti strabuzzavano gli occhi.

La Prati, a detta della D’Urso, avrebbe snobbato il lavoro della sua squadra di giornalisti in svariate occasioni. Ciò nonostante, la conduttrice si è detta pienamente convinta del fatto che Pamela non fosse a conoscenza della truffa architettata alle sue spalle. Ma sarà proprio questa la verità?

