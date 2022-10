Uomini e Donne, Ida molla Riccardo e si scatena: valanga di baci con LUI!

“Uomini e Donne”, Ida Platano “molla” Riccardo Guarnieri e si scatena: la dama di Brescia è irriconoscibile, tutti lo hanno notato!

Per Ida Platano sembra essere finalmente iniziata una nuova fase del suo percorso a “Uomini e Donne”. Dopo cinque anni di tira e molla, riappacificazioni e liti, la bresciana parrebbe aver messo una pietra sopra al suo burrascoso rapporto con Riccardo Guarnieri.

La dama sarebbe arrivata a questa sofferta decisione proprio durante uno degli ultimi balli condivisi con l’ex. A fronte della richiesta del tarantino di cenare insieme, la Platano, all’opposto, avrebbe avvertito l’innalzarsi di un muro insormontabile.

Nel cuore di Ida, in sostanza, non c’è più posto per Guarnieri, nonostante quest’ultimo sembrasse addirittura voler tentare un nuovo approccio con lei.

Attualmente, come la puntata trasmessa venerdì 14 ottobre ha dimostrato, le attenzioni della Platano sarebbero interamente focalizzate su un altro cavaliere. Con quest’ultimo, la dama è arrivata a condividere molto più di quello che potreste immaginare…

Uomini e Donne, Ida molla Riccardo e bacia Claudio: reazioni incontenibili in studio!

Non ha perso tempo l’affascinante dama di Brescia, che dopo aver a lungo sofferto per il suo ex ha deciso di rimettersi subito in pista. Durante la puntata trasmessa venerdì 14 ottobre, Ida Platano ha raccontato di essersi finalmente incontrata con il pretendente Claudio.

Un’uscita inizialmente tiepida, data la rigidità della dama, ma che nel suo protrarsi ha permesso a Ida di sciogliersi e di sovvertire le sorti della serata. “All’inizio ero molto tesa, poi lui è stato bravissimo ed è riuscito a mettermi a mio agio” – ha sentenziato la Platano con il sorriso, non omettendo i particolari – “ci siamo anche baciati“.

Claudio, nel confermare la versione della dama, ha aggiunto la propria personale versione della serata. “Abbiamo riso tantissimo, c’è tanta attrazione fisica” ha specificato il cavaliere, che si è detto felicissimo di questa frequentazione. La parrucchiera, qualche istante dopo, ha tuttavia sottolineato che, almeno per il momento, nei confronti di Claudio ci sarebbe soltanto attrazione fisica.

Di fronte al resoconto della coppia, ovviamente, non sono mancate le reazioni degli opinionisti. Se Gianni Sperti è parso entusiasta del cambiamento di Ida – che non era mai parsa così decisa prima d’ora -, la collega Tina Cipollari non sembrava dello stesso avviso. “Una bella serata, un bacio… e poi? Uno schema visto e rivisto” ha sentenziato l’opinionista, secondo cui la coppia Ida-Claudio non è destinata a durare a lungo.

Anche Tinì Cansino, stupita dal comportamento della Platano, non ha mancato di esternare il suo parere circa la situazione. “Parli di baci e baci con Claudio, ma dieci giorni fa dicevi di provare ancora qualcosa per Riccardo“: questa l’accusa velata dell’opinionista, che la bresciana non si è sottratta dal respingere.

La dama ha infatti chiarito di aver definitivamente messo un punto alla storia con Guarnieri proprio durante il famoso ballo. Per Ida, in sostanza, la possibilità di un ripensamento non è minimamente contemplabile.

