Caterina Balivo si ferma dalla tv e con la mente vola al mare: il video su Instagram infiamma gli animi. È uno spettacolo

Caterina Balivo dopo un periodo sabatico, anche abbastanza lungo, e la sola partecipazione a “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci in qualità di investigatrice, è tornata in tv. Lo ha fatto su La7 con “Lingo-Parole in gioco”.

Nei giorni scorsi però la trasmissione è stata sostituita da “Diario Politico” di Enrico Mentana e così in tantissimi hanno parlato di una possibile chiusura del quiz show condotto dalla conduttrice campana. Dopo le tante illazioni, però, è intervenuta proprio Caterina sulla questione e ha zittito tutti.

Lingo e lo stop: la verità della conduttrice

All’inizio è rimasta in silenzio Caterina Balivo ma quando le voci si sono fatte più insistenti ha dovuto dire la sua per sottolineare la verità dei fatti. Il suo programma non è stato affatto chiuso, ma ha preso solo una pausa per dare spazio all’approfondimento politico di Enrico Mentana.

“Ci fermiamo ma ‘Lingo’ torna non appena si sarà formato il nuovo Governo, nel frattempo lasciamo spazio a ‘Diario Politico’.” Queste le parole della conduttrice che ovviamente date le circostanze non può dare una data precisa per il suo ritorno sul piccolo schermo.

Tutto è in divenire e di certo non la vedremo prima del 20 ottobre. Bisognerà capire come si evolverà la formazione del nuovo esecutivo, se si procederà spediti o se ci saranno degli slittamenti.

Caterina Balivo pensa al mare e all’estate: in costume fa sognare

Probabilmente per non pensare allo stop forzato dal lavoro, Caterina Balivo porta la mente oltre e si rifugia nella stagione più bella dell’anno: l’estate.

La conduttrice fa avanti e indietro con la mente e riproporrendo alcune immagini della passata estate pensa già alla prossima:

“La prossima estate già so dove andrò: #Zacinto ci hai rubato il cuore 💙”

dice a tutti su Instagram postando un video con alcuni momenti belli trascorsi sull’isola greca che oggi porta il nome di Zante. Caterina si mostra super solare in costume mentre in barca si gode il sole ed il mare della Grecia e per i suoi fan è un grande regalo.

Così bello che c’è chi dice “Sai quanti bypass deve impiantare il Servizio Sanitario Nazionale ad ogni suo sorriso?”.

