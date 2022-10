“LIBERA..” Federica Pellegrini si toglie tutto e resta senza nulla…ma per davvero- FOTO

Federica Pellegrini regala piacevoli emozioni ai fan, libera da tutto è sempre un belvedere. I fan non le resistono ed in milioni commentano il suo scatto.

Federica colpisce ancora, dopo il grande evento (il suo matrimonio) al quale abbiamo assistito con estremo interesse, ecco che un nuovo scatto rende tutto decisamente più bello.

Il soggetto naturalmente è lei, che decide di catturare l’attenzione dei fan, in modo semplice e malizioso allo stesso tempo. Una foto che dice tutto dal momento che la stessa, come didascalia, si definisce: “Libera”, con questa affermazione è facile intuire che la Divina non solo è libera da costrizioni mentali, come abbiamo sempre saputo, ma anche degli indumenti.

Ad ogni modo lo scatto è l’effetto vedo non vedo più bello ed ammiccante di sempre.

Una foto che vale più di mille parole, la Divina colpisce ancora

Una foto che vale oro, la bellissima Divina, ha stupito tutti i fan rendendo la loro giornata decisamente più piacevole. In pochi minuti, sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan, è scoppiato un putiferio.

Tutti, nessuno escluso, hanno voluto lasciare un pensiero per lei, alcuni sono decisamente dolci e simpatici altri davvero maliziosi, ma d’altronde lo scatto fa sognare ad occhi aperti. “Tu sei l’unica e sola”, qualcuno commenta con tanto di cuoricini, “Ma Matteo te le scatta queste foto?”, domanda qualcun altro scherzosamente.

Federica Pellegrini si appoggia al bordo di una piscina esterna ad acqua calda, la Divina si rilassa. Ha deciso di concedersi qualche momento di pace presso lo Chalet Charme Livigno, una località sciistica al confine con la Svizzera.

L’ex nuotatrice come sempre lascia il segno, in un paesaggio mozzafiato l’attenzione ricade su di lei che si lascia fotografare di spalle, nuda, mentre scruta l’orizzonte.

