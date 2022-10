Mercedesz, bikini estremo ad ottobre: due pezzi da urlo. La reazione di mamma Eva – FOTO

Mercedesz Henger fa esplodere Instagram la foto in costume nel mese di ottobre è troppo per chiunque. Arriva la reazione di mamma Eva, ecco cosa fa.

Mercedesz Henger è la figlia della ben nota Eva, ex attrice a luci rosse, è nata nel 1991 in Ungheria e lavora come modella ed influencer. E’ una persona molto amata sui social dal momento che dice sempre quello che pensa nel bene e nel male.

E’ stata fidanzata per diverso tempo con Lucas Peracchi, la relazione è finita in malo modo e sono volate reciproche accuse che hanno scalfito anche il rapporto madre figlia, ma dopo alcuni chiarimenti sembra che le cose tra Eva e Mercedesz si siano riappacificate.

La modella usa tantissimo i social, posta ogni giorno contenuti divertenti, l’ultima foto ha scatenato un inferno ed è intervenuta anche la severa Eva, ecco cos’è successo.

Mercedesz Henger fa impazzire anche la madre, ecco la sua reazione

La bella showgirl, gioca con i fan, su Instagram scrive: “Pose naturali da spiaggia. Vol.1. Indovinate dov’ero in queste foto”, inizia così un gioco tra i milioni di follower che la seguono. Molti tirano ad indovinare ma altri sono ammaliati dalla sua perfezione.

Qualcuno osa dire: “Dormirei con te su quel lettino”, con tanto di linguacce, altri partecipano al sondaggio durato ore, a conti fatti Mercedesz Henger non ha ancora spoilerato il vincitore e qualcuno sicuro della risposta non può fare a meno di dire: “Se indovino cosa vinco?”.

Insomma, ancora una volta, con un semplicissimo scatto, la modella manda in tilt il popolo maschile italiano e non solo, c’è qualcuno però che lascia il segno in modo particolare.

Ecco la foto incriminata, cosa avrà detto o fatta mamma Eva? Che come sappiamo è sempre molto rigida sul rigore della figlia?

Ha messo semplicemente un cuoricino, d’altronde è una normalissima foto in bikini che fa, si sognare ad occhi aperti i fan, ma di strano non ha proprio nulla se non la notevole bellezza di Mercedesz Henger.

