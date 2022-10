Pippo Baudo in pericolo, grave affronto in diretta. Il pubblico grida: “Aiutatelo” – VIDEO

Pippo Baudo è senza parole, il grave affronto in diretta gli è costato caro. Momenti di panico, ecco com’è andata.

Un momento davvero incredibile, si è temuto il peggio per Super Pippo. In diretta televisiva, ha subito un gravissimo affronto, la situazione sembrava essere ingarbugliata ma alla fine si è risolta nel migliore dei modi.

Inutile dire che lo spavento è stato tanto, anche perché il folle gesto non era stato affatto calcolato, una donna è sfuggita ai controlli degli operatori e alla regia, quello che accade ha dell’incredibile, un momento davvero saliente per la televisione italiana.

Pippo Baudo in pericolo, ecco cos’è successo

Si è temuto davvero il peggio per lo storico conduttore Pippo Baudo, oggi vogliamo sbloccarvi un ricordo, vi riportiamo indietro nel tempo e precisamente al 30 aprile del 1990. I protagonisti del video sono per l’appunto Baudo, Franco Franchi e Renato Zero, insieme si stavano divertendo a cantare “Tre briganti e tre somari” di Modugno – Franco e Ciccio.

Tutto filava per il verso giusto, il pubblico applaudiva ma all’improvviso entra in scena una donna che tira dritto in faccia una torta a Pippo Baudo. Lo show si arresta per qualche secondo, nell’incredulità generale della diretta. Qualcuno dal pubblico gridava: “Aiutatelo”, Pippo era ricoperto totalmente di panna.

Renato Zero urla: “Ma chi è?”, per sapere chi sia l’autrice del gesto, lo show continua, Pippo non si arrende e canta con una torta in faccia, una signora gli porge un asciugamano per pulirsi. Dopo l’esibizione Pippo spiega che la capitana della squadra della Scala, gli aveva voluto fare questo regalo.

Voi ricordavate di questo episodio? Per rinfrescarvi la memoria potete visionare il video, dopo anni fa ancora scalpore. Chissà cosa avrà pensato il povero Pippo Baudo, preso a schiatti con una torta alla panna.

