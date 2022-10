I fan non riescono a dimenticare Pietro Taricone, Sofia, la figli avuta con Kasia Smutniak, è la sua fotocopia; tutti commossi.

Ricordate Pietro Taricone? L’attore che esordì partecipando come concorrente al Grande Fratello, la sua memoria vive in moltissime persone che l’hanno amato e voluto bene ma il suo viso vive nella sua Sophie.

Anno dopo anno, la ragazza che oggi ha 18 anni, è la fotocopia del papà che ci ha lasciati troppo presto per un gravissimo incidente. Ecco com’è diventata, i fan sono tutti emozionati.

Sofia Taricone fa sognare i fan: “Rivediamo Pietro”

Un’immagine che vale più di mille parole, Sofia è la fotocopia del papà Pietro, morto il 29 giugno del 2010, a Terni, dopo un mal funzionamento del paracadute. Il bello diventato famoso grazie alla Casa del Grande Fratello, in onda su Canale 5, ha lasciato un enorme vuoto nei suoi familiari ma anche nella sua compagna, l’attrice Kasia Smutniak con la quale con la quale mise al mondo Sophie.

Pietro e Kasia si conobbero nel 2003, e solo un anno dopo, nel 2004, spinti da un amore travolgente decisero di mettere su famiglia. La felicità purtroppo è durata ben poco, il 28 giugno Pietro si lanciò come suo solito con il paracadute, ma un errore di calcolo lo fece schiantare a terra.

In condizioni disperate venne sottoposto ad un delicato intervento per 9 ore, ma questo non bastò a rimediare alle fratture ed i danni subiti. L’attore è spirato poco dopo le 2.30 del 29 giugno, la sua morte fu un evento mediatico.

Gli anni passano e Sophie cresce, in molti hanno notato la somiglianza con il padre, una foto postata da Kasia ha scatenato il putiferio: “Sofia ci fa sognare e rivediamo Pietro la sua dolcezza e bellezza. Quanto amore tra voi”, scrive qualcuno, “Sophie é bellissima come la mamma e tanto somigliante all’indimenticabile papà”, risponde qualche altro.

