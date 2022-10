Angela Celentano, ore di apprensione: si attende l’esito del test del DNA

Sono momenti davvero difficili, il caso Angela Celentano potrebbe avere una svolta. Si attende l’esito del test del DNA.

Si continua a parlare del caso Angela Celentano, la speranza di trovare viva la ragazza è sempre viva. Nel frattempo si vaglia una nuova pista sudamericana, il tutto potrebbe ricondurre alla bambina scomparsa a soli 3 anni il 10 agosto del 1996, mentre era con la famiglia ed amici, in montagna per trascorrere una normalissima giornata all’aria aperta.

La sparizione avvenne sul monte Faito a Vico Equense (Napoli), è stato intervistato da Mattino 5 News, l’avvocato della famiglia che ha cercato di far chiarezza su quelle che sono le ultime novità emerse e sulla papabile somiglianza tra Angela Celentano (che oggi avrebbe 29 anni) e la ragazza individuata come tale.

Forse c’è una piccola speranza, si attende l’esito del DNA

Luigi Ferrandino accompagna, da anni, la famiglia Celentano in questa difficile vicenda. Si apre sulla sparizione della bambina un piccolo spiraglio di luce, Angela potrebbe trovarsi in Sud America, somiglia incredibilmente ad una ragazza individuata in quella zona.

Purtroppo però, come dice Ferrandino: “Ma lei è difficile da avvicinare. Ha una rete di protezione attorno molto forte per via della famiglia alle spalle molto facoltosa. Esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente. Ciò rende più complicata la raccolta del Dna e il procedere con le analisi”.

Ma come si è arrivati a questa ragazza? La famiglia aveva dei contatti proprio con alcune persone di Vico Equense negli anni ’90, periodo nel quale Angela è scomparsa. Al momento sono solo congetture e non vi sono dettagli più specifici in merito alla faccenda e a questo ipotetico legame.

Ma a parte questo è davvero indubbia la somiglianza della ragazza latinoamericana con Angela, tra le altre particolarità coinciderebbe una voglia sulla schiena tra la bambina scomparsa e la ragazza individuata.

“Angela – sottolinea Ferrandino – aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione”.

La certezza verrà data solo dal test del DNA che al momento sembra essere un’utopia, la famiglia Celentano vuole vederci chiaro, sono passati davvero troppi anni da quel tragico momento. Una normale scampagnata con amici è diventato il loro incubo peggiore. Sono ancora troppi i perché sulla vicenda, speriamo che si possano avere delle certezze quanto prima.

