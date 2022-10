Giovane padre scomparso da giorni: trovato il cadavere

Il giovane padre di 27 anni, scomparso alcuni giorni fa mentre cercava funghi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), è stato trovato morto ieri dai soccorritori.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 27 anni, di cui alcuni giorni si erano perse le tracce mentre era alla ricerca di funghi nei boschi di Arquata del Tronto, comune della provincia di Ascoli Piceno.

Nella serata di ieri, le squadre impegnate nelle ricerche hanno rinvenuto il corpo del 27enne in fondo ad un dirupo. I sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, su cui ora si sta indagando. Secondo le prime ricostruzioni, il 27enne sarebbe morto in seguito ad una caduta.

Arquata del Tronto, giovane padre scomparso da giorni: il cadavere trovato in fondo ad un dirupo

Michael Agostini, 27enne di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è stato trovato morto ieri sera, sabato 15 ottobre. Il tragico ritrovamento in fondo ad un dirupo nei boschi di Arquata del Tronto.

Il ragazzo era scomparso dallo scorso 11 ottobre, quando aveva lasciato la sua abitazione per andare a cercare funghi nei boschi di Arquata del Tronto. Preoccupata di non averlo visto rientrare e per le mancate risposte al telefono, scrive Fanpage, la moglie di Michael ha lanciato l’allarme denunciandone la scomparsa. Si è attivata subito, dunque, la macchina dei soccorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cade dal tetto di una villetta e muore: la vittima è un operaio di 47 anni

Nella zona indicata sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e alcuni volontari, compresa la moglie, per rintracciare il ragazzo. Purtroppo, dopo quattro giorni di ricerche senza esito, con l’impiego anche di un elicottero, ieri la macabra scoperta con il ritrovamento del cadavere. Il soccorso alpino si è occupato del recupero della salma che è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzoni per gli accertamenti del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spaventoso frontale tra Suv e furgone in galleria: un morto e due feriti

I carabinieri, presenti sul posto per le ricerche, ora stanno cercando di chiarire cosa possa essere accaduto al giovane. L’ipotesi più accreditata, riferisce la redazione di Fanpage, è quella di una caduta mentre era alla ricerca di funghi.

La notizia della morte di Agostini, che lascia la moglie ed una bambina di un anno, ha sconvolto l’intera comunità di San Benedetto del Tronto.

CRISI TOTTI-ILARY: PRIMO ROUND IN AULA PER BORSE E OROLOGI. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE- GUARDA VIDEO