Dramma in un’abitazione: uomo trovato privo di vita dalla sorella

Un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita ieri mattina nella sua abitazione di Ca’ Ballarin, frazione di Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia. A lanciare l’allarme la sorella.

Stroncato da un improvviso malore mentre dormiva nel letto della sua abitazione. Se n’è andato così un uomo di 47 anni residente a Ca’ Ballarin, piccola frazione di Cavallino-Treporti, comune della provincia di Venezia.

L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando la sorella del 47enne è andata a svegliarlo. Accorgendosi che il fratello non dava segni di vita, la donna ha chiamato il numero unico per le emergenze. Purtroppo ai soccorsi, giunti presso l’appartamento, non è rimasto altro che constatare la morte dell’uomo.

Cavallino-Treporti, stroncato da un malore nel sonno: 47enne trovato senza vita dalla sorella

Una drammatica vicenda quella che arriva da Ca’ Ballarin, frazione del comune di Cavallino-Treporti (Venezia), dove un uomo è stato trovato morto in casa nella mattinata di ieri, sabato 15 ottobre. Si tratta di Giorgio Angiolin, 47enne che lavorava come piastrellista posatore.

A fare la terrificante scoperta è stata la sorella che viveva con il 47enne ed il padre nell’abitazione sita in via Madrid. La donna, accorgendosi che Giorgio non si era svegliato per recarsi a lavoro, è entrata in camera. Qui si è resa conto che il fratello non dava segni di vita e, scrivono i colleghi de Il Gazzettino, ha chiamato il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolto da una frana durante una scalata: 36enne muore davanti all’amica

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118. I sanitari hanno provato a rianimare Angiolin, ma dopo svariati tentativi si sono arresi all’evidenza dichiarandone la morte. Da quanto appurato, si legge sull’articolo de Il Gazzettino, a causare il decesso sarebbe stato un malore che avrebbe colpito l’uomo nel sonno. Per gli accertamenti del caso, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragico incidente lungo la provinciale: morto un uomo

La notizia è subito circolata nella piccola frazione gettando nello sconforto tutti i residenti che ben conoscevano il piastrellista. Il 47enne lascia il padre e due sorelle, la madre è morta diversi anni fa, alla stessa età di Giorgio.