Loretta Goggi non ha resistito, il pianto disperato ha commosso tutti. Il pubblico la consola, mai vista così provata.

La cantante Loretta Goggi, si lascia andare. Le lacrime le rigano il viso, la notizia inaspettata è troppo, si mostra visibilmente sconvolta in televisione ma il pubblico non l’abbandona.

Da anni la cantante fa parte del mondo dello spettacolo, è stata una figura importante in molteplici trasmissioni ed ancora oggi, qualche sua performance riesce ad emozionare come la prima volta che venne vista in televisione, giovanissima, bellissima e talentuosa.

Ecco cos’è successo a Tale e Quale Show

Loretta Goggi non è riuscita a trattenere le lacrime, l’emozione è stata davvero forte. Durante la trasmissione Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti, è stata fatta una sorpresa alla giurata.

Verso la mezzanotte della terza puntata del programma, è stato trasmesso un video che ritraeva la Goggi 15enne, Carlo Conti esordisce dicendo: “La settimana scorsa ho ricordato che il 7 ottobre del 1965 Loretta ha debuttato in televisione nella Vita di Dante di Giorgio Albertazzi, interpretando Beatrice”, e continua soddisfatto: “Abbiamo trovato un video…”.

Loretta inizia a commuoversi e riesce a dire, portandosi le mani alla bocca, un flebile: “No…”. Il pubblico in studio e a casa, ha potuto vedere una giovanissima Loretta che muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Durante la proiezione Loretta piange lacrime di gioia, è piacevolmente sconvolta dalla sorpresa. Il pubblico si alza in piedi e applaudendo le fa sentire il suo calore, Carlo in sottofondo dice: ” E’ anche un’occasione per ricordare il grande Albertazzi”, infine, quando la Goggi riprende fiato e con il volto rigato dal pianto, dice: “Si Giorgio”.

Senza dubbio una sorpresa ben riuscita che ha evocato un momento passato ma indimenticabile. Loretta è stata una colonna portante del panorama televisivo italiano, fa parte della vecchia guardia e come lei ce ne sono poche.

