Una storia che ha dell’incredibile, una minaccia senza troppi giri di parole. Ecco com’è finita tra due vicini.

Andare d’accordo con i vicini è sempre un terno al lotto, questo si sa. La vicenda che vi raccontiamo oggi ha dell’incredibile in quanto parla di una “minaccia” che per fortuna non ha nulla a che vedere con la cronaca nera ma che ha comunque suscitato l’attenzione di milioni di utenti sul web.

Cercare di instaurare un buon rapporto con i vicini è la prima regola per vivere in pace, avere grattacapi e ripicche giornaliere non è di certo una passeggiata di salute, ragion per cui, essere gentili è il primo passo verso questa “strana convivenza di vicinato”.

Una vicenda che ha dell’assurdo, ecco cosa succede

Il tutto è successo in Australia, nello specifico a Mandurah, il protagonista di questa esilarante storia è un uomo che è stato via per 6 settimane e che di ritorno dalla vacanza ha trovato, su di un foglio, la minaccia del vicino.

Purtroppo il biglietto era anonimo ed il nostro protagonista non è riuscito a identificare l’autore, dobbiamo anche considerare che le minacce erano state scritte da un pc. “Il tuo giardino è una vergogna. Dovresti vergognarti”, esordisce il vicino imbestialito, “I precedenti proprietari l’hanno mantenuta immacolata”, continua; il tutto è stato pubblicato sulla pagina Facebook “The Bell Tower Times”.

L’uomo in questione è rimasto molto dispiaciuto per essere stato etichettato come uno sciagurato e buono a nulla dal momento che ha trascurato il suo giardino perché impegnato nella sua vacanza di 6 settimane.

Naturalmente il popolo del web si è indignato, considerando scortese il biglietto inviato al proprietario dell’abitazione dal momento che lo stesso non ha fatto menzione a nessuno della vacanza e si sarebbe potuto trovare in pericolo di vita, a questa possibilità però nessuno ci ha veramente pensato.

