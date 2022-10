Wanda Nara e Mauro Icardi, l’iter per il divorzio prosegue ma c’è un problema imprevisto. Colpo di scena?

Sembra che tutto sia già stato concordato tra i due ex amanti, il patrimonio e la custodia dei figli, eppure qualcosa di inaspettato si sta muovendo.

L’attaccante del Galatasaray alcuni mesi fa l’aveva tradita con la modella argentina Eugenia Suarez e Wanda Nara, per il bene della sua numerosa famiglia, l’aveva perdonato sorvolando sopra questo atto meschino del compagno.

Però forse l’imprenditrice non è riuscita a mandare giù il gesto di affronto di Manuel Icardi e a distanza di poco tempo ha richiesto il divorzio definitivo.

Pare che gli accordi per la separazione siano già stati trovati, la divisione del patrimonio, la gestione dei figli, l’assegno di mantenimento e anche la casa dove Wanda andrà a vivere (pare in Turchia). Eppure, però manca ancora un aspetto da considerare: le firme di consenso al divorzio.

Mauro Icardi non ci sta: non intende troncare il suo legame con Wanda Nara

In una recente diretta Instagram, Icardi ha spiegato che vorrebbe tentare la via della mediazione con la moglie.

Ai follower ha spiegato che “Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero“.

Ha ammesso nel raccontare la sua disapprovazione nel vedere come la (ex) compagna sveli così deliberatamente sui social i fatti di famiglia, facendo male prima di tutto proprio a bambini che ormai sono attivissimi con tutti i device più aggiornati e sanno quello che succede in rete.

Ha anche ammesso che è “stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C’è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai“.

Eppure però il suo amore prosegue, e secondo quanto riportato dal giornalista Angel de Brito nel programma americano tv LAM, pare che l’attaccante non abbia ancora firmato le carte del divorzio e che voglia provare a riconquistare la moglie con tutte le sue forze. La telenovela tra Wanda e Mauro non vede la fine.

