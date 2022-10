Sbanda e finisce contro il guardrail: 47enne muore durante un motoraduno

Ieri pomeriggio, un uomo di 47 anni è morto a Barumini (Sud Sardegna) in un drammatico incidente stradale durante un motoraduno.

Un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 44 nel territorio di Barumini (Sud Sardegna) è costato la vita ad uomo di 47 anni. La vittima stava percorrendo la provinciale nel corso di un motoraduno, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua due ruote finendo contro il guardrail.

Gli amici, che hanno assistito allo schianto, hanno prestato i primi soccorsi ed allertato il 118. I sanitari, purtroppo, volta sul posto, non hanno potuto far altro che arrendersi all’evidenza dichiarando la morte del motociclista.

Barumini, 47enne muore in un incidente in moto: due settimane fa aveva perso il fratello

Tragico incidente a Barumini, piccolo centro della provincia del Sud Sardegna. Ivan Spanu, operaio 47enne di Cabras (Oristano), ha perso la vita mentre prendeva parte ad un motoraduno.

Il sinistro nel pomeriggio di ieri, domenica 16 ottobre, lungo la strada provinciale 44. Spanu, secondo quanto riporta la redazione de L’Unione Sarda, era alla guida della sua moto, una Kawasaki di grossa cilindrata, quando in prossimità di una curva, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la propria corso contro il guardrail al bordo della carreggiata.

Dopo il violentissimo schianto, gli amici che si trovavano con lui hanno dato l’allarme ed avviato le prime manovre di rianimazione. In pochi minuti è intervenuto lo staff medico del 118 che ha proseguito i disperati tentativi, ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

Dei rilievi di legge, per chiarire le cause dell’incidente, si sono occupati i carabinieri della stazione locale ed i colleghi della compagnia di Sanluri. Ancora da determinare le cause che hanno fatto perdere il controllo della moto alla vittima.

Un tragico destino quello di Spanu che, scrive L’Unione Sarda, due settimane fa aveva perso il fratello Nicola, deceduto in un incidente stradale lungo la strada per Torre Grande: il 38enne viaggiava su un’auto che dopo essere uscita di strada era finita contro un albero.

