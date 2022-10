Un operaio di 41 anni è morto in ospedale a Brescia, dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate dopo una caduta dal tetto di un’azienda dove stava lavorando.

Si allunga la scia di sangue delle vittime sul lavoro in Italia. Nella notte tra sabato e domenica è deceduto in ospedale l’operaio di 41 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente venerdì pomeriggio mentre lavorava in un’azienda di Brescia.

Il 41enne, durante alcune operazioni per la rimozione di una copertura su un tetto, è precipitato nel vuoto finendo al suolo dopo un volo di circa nove metri. Subito soccorso e trasportato in ospedale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Non ce l’ha fatta l’operaio di 41 anni che si trovava ricoverato in ospedale a Brescia in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre.

L’operaio si trovava sul tetto della sede della Società Telefonica Lombarda, azienda di telecomunicazioni sita in via Achille Grandi. Mentre era impegnato nella rimozione di una copertura in amianto, riporta la redazione di Fanpage, il 41enne è caduto nel vuoto dopo il cedimento di un pannello di plexiglass. Un volo di circa nove metri, poi l’impatto al suolo sotto gli occhi dei colleghi che hanno dato l’allarme.

Lanciata la segnalazione, sono arrivati presso l’azienda i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. L’equipe medica ha prestato le prime cure sul posto e successivamente ha trasportato il 41enne presso la Poliambulanza del capoluogo di provincia lombardo. Qui, scrive Fanpage, è rimasto ricoverato nel reparto di rianimazione per poco più di 24 ore, prima del tragico epilogo nella notte tra sabato e domenica quando l’operaio è deceduto per via delle gravi lesioni riportate.

Ad occuparsi degli accertamenti sul caso gli agenti della Polizia di Brescia ed i tecnici dello Psal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) intervenuti sul posto. Si indagherà anche per capire se siano state rispettate.

