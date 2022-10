Cucinare sgonfiando le bollette: se fai così il risparmio è assicurato

Cucinare sgonfiando le bollette: ecco come risparmiare corrente e gas ai fornelli in modo davvero molto semplice. I trucchi da attuare

Di questi tempi difficili e di caro energia la parola d’ordine è risparmiare. Ecco allora che c’è bisogno d’accortezza anche in cucina. Dai fornelli a gas fino a quelli energivori ad induzione, come anche il forno e tutti gli altri elettrodomestici che ci danno una mano, vanno usati nel modo giusto altrimenti la bolletta lievita in un attimo.

Cucinare sgonfiando le bollette però è possibile. Bisogna solo prestare un po’ di attenzione, scegliere le ricette giuste e applicare alcune piccole accortezze ed il gioco è fatto. Se fai così il risparmio è assicurato: ecco come.

Cucinare risparmiando: alcuni trucchi fai da te

Must di questo periodo sgonfiare la bolletta. Ecco allora come contribuire cucinando ma senza sprechi ed eccessi. Il primo must per i fornelli è la cottura a vapore a castello. Quello che serve è solo una vaporiera che permette di cucinare contemporaneamente più alimenti su un solo fornello e che può essere spenta anche prima di ultimare la cottura in quanto il vapore rimasto all’interno terminerà il tutto.

Oggi è certamente meno usata ma molto efficace in fatto di risparmio è la pentola a pressione: dimezza i tempi di cottura e dunque è perfetta soprattutto per le cotture lunghe come quella dei legumi secchi o dello spezzatino.

Ed infine c’è il buon vecchio coperchio. Quanti di noi lo usano in modo corretto? Se messo sempre sopra la propria pentola chiudendo per bene riduce i tempi di cottura e nello stesso tempo tiene i cibi caldi più a lungo. Si risparmia tempo ma anche gas e corrente.

Cucinare sgonfiando le bollette: altri piccoli consigli

Ci sono tanti altri piccoli trucchetti per risparmiare in cucina. Il primo è quello di tagliare gli alimenti e gli ingredienti delle ricette a pezzetti piccoli così da permettere ai cibi di cuocersi in modo più veloce.

Allo stesso modo portare in tavola ricette veloci consente di risparmiare tempo e denaro:

bastano poco più di 10 minuti, in molti casi, per preparare qualcosa di invitante. Basta solo scegliere le ricette giuste per piatti gustosi e anche belli da vedere.

Infine: cucinare più porzioni alla volta. Per ogni ricetta è bene abbondare così da aver pranzo e cena già pronti per gli altri giorni, come il pranzo in ufficio o anche quando si torna la sera stanchi da lavoro.

