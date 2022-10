Elisabetta Gregoraci, senza vergogna: “E’ un grande piacere”. La FOTO è inequivocabile, che buongustaia

Elisabetta Gregoraci incanta i fan con una toccata e fuga, quello che fa senza vergogna è davvero incredibile. Tutte vogliono essere come lei.

La bella conduttrice non si trattiene e lo fa anche in città, milioni di fan restano senza parole, nessuno credeva fosse possibile un simile atteggiamento. Non è la prima volta per Elisabetta ma è come se lo fosse.

Il viso soddisfatto la dice lunga, di certo si sta gustando il momento in totale relax vista la disinvoltura con la quale mostra a tutti, senza paura e senza vergogna, che tutti possono farlo.

Finalmente qualcuno che esce allo scoperto e che non si nasconde dietro finte costrizioni mentali imposte dalla società, chi l’avrebbe detto che per essere belle bisogna soffrire privandosi dei piccoli momenti di felicità?

Elisabetta Gregoraci senza vergogna, lo fa e non se ne pente

Una toccata e fuga per Roma, la città eterna. Elisabetta Gregoraci sfoggia un look pazzesco, un coordinato di Prada color fango, top e gonna lunga con anfibi neri sempre di Prada.

Fisico pazzesco, semplicità e sorriso smagliante come sempre, l’amore l’ha fatta sbocciare in tutti i sensi, così bella e solare piace ancor di più.

Elisabetta è un modello da seguire per tutte le donne, chi l’ha detto che per essere belle ed in forma bisogna privarsi dei piccoli piaceri della vita? La conduttrice sta mangiando di gusto un gelato ma allo stesso tempo sfoggia un fisico mozzafiato.

I fan commentano all’unisono: “E’ un grande piacere vederti mangiare”, scrive qualcuno, “Sei una buongustaia, brava”, risponde qualche altro. In questo modo la showgirl va a scardinare un concetto troppo spesso dilagante, ovvero che il cibo è un nemico, ma chi l’avrebbe detto? Fate come Elisabetta, mangiate, allenatevi, assaporate la vita e siate felici.

