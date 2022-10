Elodie festeggia il traguardo raggiunto ed il bel riconoscimento con un maxi tailleur: eleganza e sensualità. Il mix è speciale

Un momento d’oro quello che sta vivendo Elodie, la cantante ex alunna della scuola di Maria De Filippi, oggi icona in musica e non solo. Ci ha mostrato in questi anni tantissime evoluzioni di look l’artista riscuotendo sempre un grande successo. Lo stesso ha fatto anche sul fronte del lavoro.

Non solo musica per lei, ma anche tv con il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e “Le Iene” e poi anche il cinema con “Ti mangio il cuore”, il film di Pippo Pezzapesa che la vede debuttare sul grande schermo. E poi c’è l’amore. Dopo la fine della sua storia con Marracash pare che Elodie abbia di nuovo il cuore che scoppia.

Il primo selfie di coppia con lui: è amore

Prima le indiscrezioni, poi le sue dichiarazioni a “Verissimo” in cui ha ammesso un bel rapporto e una frequentazione e poi giù ogni velo protettivo con il “debutto” sui social. Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più.

Sono usciti allo scoperto i due che ultimamente si fanno vedere sempre più vicini nelle Instagram Stories. Prima le pedalate in bicicletta senza inquadrare i volti ma lasciando ben capire la voce, poi finalmente la foto fianco a fianco.

È il pilota di moto Gp che ha lanciato il primo selfie di coppia che lo vede accanto alla cantante: lei sorride mentre lui la bacia sulla fronte. Si trovano a Madrid insieme.

Elodie in viola ringrazia tutti: le FOTO

Chi lo ha detto che il viola forza sfiga? Ancora una volta Elodie va controtendenza e sceglie questo colore per festeggiare un momento meraviglioso per la sua carriera. L’artista, infatti, è stata premiata al Rome Film Fest 2022, per la sua interpretazione nel film “Ti mangio il cuore”.

L’Academy del Women In Cinema Award, dedicato alle donne iraniane, ha assegnato ad Elodie il Premio Speciale WiCA 2022:

“La sicurezza e la sensibilità dimostrate nel tratteggiare la figura di Marilena, donna del Sud sospesa tra retaggi, passione e desiderio di una nuova vita ha lasciato il segno”

ha spiegato l’organizzazione. Lei per ringraziare tutti mostra soddisfatta ed emozionata in premio ed il suo look.

Un maxi tailleur viola con solo un mini top nero e di pizzo sotto la giacca. Bella e sensuale come solo lei sa essere sorride soddisfatta e ringrazia tutti: “Grazie ❤️ il primo non si scorda mai”.

ANGELA CELENTANO E DENISE PIPITONE, LE ULTIME NOTIZIE NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO