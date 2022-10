Giusy Ferreri finalmente in vacanza con la famiglia: i pantaloni a rete indossati sono da vertigine: “Si vede tutto!” – FOTO

La cantante dopo tanto lavoro intenso si è concessa qualche giorno di riposo con la sua amata famiglia, le foto sono un incanto.

Lanciata da “X Factor” nel 2008, Giusy Ferreri è una delle cantanti più amate della canzone italiana. Nata a Palermo come Giuseppa Gaetana Ferreri, il pubblico è impazzito fin da subito per il suo timbro di voce incredibile e la sua storia di rinascita, che da cassiera del supermercato è diventata una star internazionale grazie ad impegno e sacrifici.

Parla poco della sua vita privata, ma dal 2008 (doppio anno positivo per lei) è sentimentalmente impegnata con il geometra Andrea Bonomo e con lui, nel 2017, sono diventati genitori della bellissima Beatrice.

Da ieri la famiglia si è finalmente presa un po’ di tempo per andare in vacanza, avete già visto le foto?

Giusy Ferreri strappa un sorriso ai fan, il look scelto è incredibile!

La famigliola felice da ieri è finalmente in vacanza dopo il tanto lavoro discografico portato avanti dalla cantante in questi mesi estivi.

Non sappiamo il luogo scelto per le ferie ma si tratta di una località calda, probabilmente il Marocco vedendo il mare ed il bianchissimo resort con le palme all’ingresso.

“È finita l’estate? … sembra il titolo di una mia canzone di qualche anno fa 😂😂 finalmente un po’ di vacanza anche per noi 😜😁 #holiday #Family #Love”, scrive lei nella didascalia che accompagna il carosello di foto social.

Quel che cattura l’attenzione, però, oltre il sorriso raggiante di tutti e tre, è il look scelto dalla cantante: costume nero aperto sui fianchi e pantaloni neri a rete che mettono in evidenza il suo fondoschiena perfetto e armonico. Impossibile non impazzire di fronte ad una vista così!

I follower sono esplosi nei messaggi, tanto è l’effetto nei suoi confronti:

“Buon riposo lo chiamerei il riposo della guerriera”, “Siete bellissime complimenti ❤️”, “quanto siete bellii❤️😍 siete una famiglia fantastica❤️👨‍👩‍👦”, “Giusyyyy….si vede tutto!”, “Sei ipermegasuper raggiante Giusy, riempie il cuore vederti così 🌹”.

