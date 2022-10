“Mina Settembre 2” conquista i fan! Serena Rossi pubblica un dietro le quinte tutto “da ridere” – VIDEO

L’attrice poche ore fa ha pubblicato un reel che racconta alcuni dei momenti migliori del dietro le quinte della seconda stagione tv.

Domenica 2 ottobre 2022 è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione della fiction “Mina Settembre” diretta da Tiziana Aristarco che vede come protagonista Serena Rossi.

La fiction, ambientata a Napoli, racconta la storia di Gelsomina, un’assistente sociale soprannominata Mina, che lavora presso il consultorio di Rione Sanità.

La trama vuole che la signora, oltre a risolvere i casi che si susseguono ad ogni puntata, si debba districare anche all’interno di una vita sentimentale molto articolata.

Mina dopo il tradimento del marito Claudio decide di lasciarlo, incontra poi il ginecologo Domenico con cui inizia una storia d’amore molto intensa. L’ex marito però, pentito di quello che ha fatto, cerca il tutto per tutto per riconquistare il suo cuore. Sapete però che cosa succede nel dietro le quinte della fiction?

Serena Rossi come non l’avete mai vista, “Che ridere!”

Attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana classe 1985, Serena Rossi è l’idolo delle folle e l’attrice che meglio di ogni altra, in questo momento, sta catturando il pubblico grazie alla sua bravura recitativa.

La serie di Rai 1 è tra quelle più seguite del momento, con indici di ascolto altissimi, merito in particolare suo, che sa empatizzare con la telecamera che la riprende a filo continuo.

Se nelle fiction appare sempre composta e precisa, nel dietro le quinte invece è super allegra e per dimostrare questo suo lato giocoso, ieri sera ha deciso di pubblicare un reel che cattura i momenti salienti più divertenti realizzati durante il montaggio della serie in onda in questo momento.

“Che ridere!” scrive lei nella didascalia, mentre la vediamo senza fiato mentre non si trattiene di fronte a battute che non le vengono, frasi sbagliate, stanchezza che gioca un ruolo predominante nel lavoro finale. La sua è una risata contagiosa e ottiene oltre 13mila like in poche ore. Qualcuno scrive, “Ti amo, La tua risata❤”, come darle torto?

