Ancora una tragedia sulle strade italiane, l’ennesima che aggrava un bilancio ormai pesantissimo. Nel tardo pomeriggio di ieri, una ragazza di soli 23 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare Caio Duilio a Ostia, in provincia di Roma.

La vittima era a bordo di una moto, condotta da un ragazzo di 21 anni, che è entrata in collisione con una vettura. I due giovani sono stati trasportati dallo staff medico del 118 in ospedale, dove purtroppo la 23enne è deceduta poco dopo il ricovero.

È una ragazza di 23 anni, di cui non si conosce l’identità, la vittima dello scontro verificatosi ieri pomeriggio, domenica 16 ottobre, ad Ostia, frazione del comune di Roma.

Stando alle primissime informazioni, apprese dalla redazione locale de Il Corriere della Città, la 23enne era a bordo di una moto, una Honda condotta da un ragazzo di 21 anni. Mentre i due stavano percorrendo il lungomare Caio Duilio, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la due ruote ha impattato contro una Nissan Pulsar. Uno scontro molto violento.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118, giunti sul posto a bordo di alcune ambulanze. Dopo le prime cure, i sanitari hanno trasportato i due occupanti della moto in ospedale: il conducente al Sant’Eugenio di Roma, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. La 23enne al Grassi di Ostia, qui purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: poco dopo il ricovero il suo cuore ha smesso di battere.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi ed ora dovranno stabilire le cause dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità. In tal senso i due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

