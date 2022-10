Questa mattina sui binari tra San Gavino e Pabillonis, nella provincia del Sud Sardegna, un ragazzo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa.

Dopo l’investimento, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: ai soccorsi non è rimasto altro che dichiararne il decesso sul posto. Rimane da stabilire la dinamica dei fatti.

Un giovane è stato travolto e ucciso da un treno. È accaduto intorno alle 6 di questa mattina, lunedì 17 ottobre, lungo i binari nel tratto compreso tra San Gavino e Pabillonis, entrambi comuni della provincia del Sud Sardegna.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate da alcune testate locali tra cui la redazione di Sardegna Live, il ragazzo è stato investito da un convoglio partito da Oristano e diretto a Cagliari, su cui si trovavano 35 passeggeri. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitare l’impatto, in seguito al quale il giovane è stato trascinato per circa una cinquantina di metri sulle rotaie.

La centrale operativa ha inviato un equipaggio del 118, giunto sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare la vittima, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato e alla fine è stato constatato il decesso: fatali le lesioni riportate nell’urto.

Su quanto accaduto sono scattate subito le indagini affidate agli agenti della Polizia Ferroviaria, arrivati sul luogo della tragedia per gli accertamenti. A loro spetterà il compito di stabilire se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario da parte del ragazzo, di cui non si conosce l’identità.

Il treno, riporta Sardegna Live, è stato fatto poi rientrare presso tornare la stazione ferroviaria di Pabillonis, dove i passeggeri a bordo sono stati fatti scendere.

