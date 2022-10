Anna Tatangelo, piange e dice: “Datemi una mano”. Mai vista così provata, il motivo straziante – VIDEO

Anna Tatangelo non riesce a trattenere le lacrime, il dolore è troppo forte e decide di fermarsi. Il motivo è straziante.

Bellissima, talentuosa, affascinante, Anna Tatangelo, ha conquistato in vent’anni il cuore di tutti gli italiani. La sua innata bravura nel canto, che coltiva da quand’era piccola, è stata la sua arma vincente per affermarsi nel mondo dello spettacolo e più precisamente della musica.

Diventata celebre per le sue canzoni, ha saputo offrire un genere pop-dance che mette d’accordo tutti, anche chi di musica ne mastica ben poco. La sua storia con il cantante napoletano Gigi D’Alessio, ha contribuito a far parlare di lei dal momento che quando di due si sono innamorati lui era sposato con figli.

Anna e Gigi hanno messo al mondo Andrea, circa 2 anni fa la loro relazione è arrivata al culmine tra alti e bassi ed il cantautore si è innamorato perdutamente di Denise Esposito, con la quale dato la vita al suo quinto figlio.

Anna Tatangelo, piange sul palco. Il motivo fa emozionare i fan

Anna ha superato il tradimento con non poca fatica, ma per amore di suo figlio ci è riuscita. Purtroppo però il suo cuore continua a sanguinare e questa volta la causa è un’altra. Il 29 settembre scorso, la sig.ra Palmira è venuta a mancare a causa di una brutta malattia con quale quale faceva i conti da tempo.

Palmira era la mamma di Anna, che ha lasciato un vuoto indescrivibile nella sua vita. Recentemente in un concerto, la Tatangelo si emoziona, per qualche secondo piange e non riesce più a parlare ma poi dice: “Ho promesso a mia mamma che l’avrei sempre cantata nonostante tutto”, continua dicendo: “Quindi datemi una mano”, il brano in questione è Mamma, dedicato appunto alla sig.ra Palmira qualche anno fa.

Il pubblico applaude ed Anna, tentennante canta quelle parole scritte per sua mamma, l’emozione è forte ma nulla la ferma, è pronta a far arrivare la sua voce fino al cielo.

