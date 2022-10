Christian De Sica si sente decisamente amareggiato, il suo sfogo in tv ha focalizzato l’attenzione su un aspetto che finora sembra essere dimenticato. Scopriamo di cosa si tratta.

Nato a Roma il 5 gennaio del 1951, Christian De Sica, è figlio d’arte dal momento che il padre, noto registra ed attore è l’indimenticabile Vittorio mentre la madre, l’attrice María Mercader.

Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Collegio Nazareno, il giovane Christian decide di iscriversi alla facoltà di lettere presso l’Università La Sapienza, ma ben presto abbandona gli studi per seguire le orme dei genitori.

La musica, una delle sue più grandi passioni, lo fece entrare a far parte de La pattuglia azzurra, ed iniziò la sua carriera come cantante. Fu in quest’ambito musicale che incontrò Massimo Boldi, che entrò a far parte della band.

Dopo il fallimento musicale De Sica si dedica alla recitazione. Alla fine degli anni ’70, ha raggiunto l’apice del successo grazie alle sue commedie all’italiana, sempre divertenti ed amate dal pubblico sul grande schermo.

Christian De Sica dice la sua sul cinema post covid-19

Christian è un esempio di showman a 360°, canta, balla, intrattiene, recita; è la degna fotocopia del padre che ha tanto allietato il pubblico degli anni ’50/’60. Il mondo ha affrontato per due anni la pandemia da coronavirus, per ovvie ragioni tutto si è fermato, nessuno poteva uscire liberamente, nessuno aveva la facoltà di poter vivere in modo normale la quotidianità.

Naturalmente anche il mondo del cinema ha subito una brusca frenata ed è per queste ragioni che Christian De Sica, in una recente intervista al microfono di Canale 5, ha sottolineato come tutto sia una grande fregatura.

E’ pronta la sua commedia per Natale, il cinepanettone non verrà trasmesso come di consueto nelle sale cinematografiche ma direttamente in piattaforma, per l’attore la ragione è molto semplice, il mondo è ritornato alla normalità tranne l’Italia.

Sul cinema c’è ancora un po’ di chiusura mentale, c’è paura e la gente non è invogliata ad uscire se non per andare al ristorante. Per ascoltare il commento dell’attore Christian De Sica, rilasciato in un’intervista al Tg5, clicca qui—> video

