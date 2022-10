Un uomo di 77 anni e la madre sono stati trovati morti domenica mattina nel loro abitazione di Cinisello Balsamo (Milano). Disposta l’autopsia.

Dramma a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Un uomo di 77 anni e la madre 98enne sono stati trovati senza vita all’interno del loro appartamento dopo che una parente, preoccupata per le mancate risposte, si è recata presso l’abitazione ed ha chiamato le forze dell’ordine.

I carabinieri entrati in casa si sono trovati davanti alla terrificante scena: i cadaveri di madre e figlio riversi sul pavimento. Sono scattate, dunque, le indagini per chiarire cosa possa essere accaduto. Dai primi riscontri, pare che entrambi siano deceduti per cause naturali.

Un uomo di 77 anni e la madre di 98 sono stati trovati morti in casa. Questa la terrificante scoperta avvenuta nella tarda mattinata di domenica 16 ottobre a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano.

La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 12 quando una parente dei due, dopo aver provato a chiamarli al telefono per giorni, si è precipitata presso l’abitazione, sita via Carlo Villa. Anche qui, però, scrive la redazione de Il Giorno, nessuna risposta. In pochi minuti, sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della stazione locale.

I militari dell’Arma sono riusciti ad entrare nell’appartamento, dove hanno rinvenuto i corpi senza vita del 77enne e dell’anziana madre: lui era riverso in cucina, mentre la donna sul pavimento del corridoio. Da quanto riscontrato, riferisce la redazione de Il Giorno, i due sarebbero deceduti per cause naturali, molto probabilmente un malore avrebbe colto il figlio e la madre, affetta da demenza senile, rimasta senza assistenza sarebbe deceduta anch’essa poco dopo. Sui corpi non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza e l’appartamento, sottoposto a sequestro, non presentava alcuna traccia di effrazione. Gli inquirenti, dunque, escluderebbero le ipotesi di una morte violenta o di un gesto estremo.

A stabilire con certezza cosa sia accaduto al 77enne e all’anziana madre, saranno i risultati dell’esame autoptico già disposto sulle salme dall’autorità giudiziaria. L’autopsia stabilirà anche l’ora della morte.

