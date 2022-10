Un incidente sulla strada provinciale 4 a Mura, frazione di Cison di Valmarino (Treviso) è costato la vita ad un uomo di 53 anni. Ferita e ricoverata in ospedale una 39enne.

Si macchiano ancora di sangue le strade del nostro Paese. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 4 nel territorio di Mura, frazione di Cison di Valmarino (Treviso), poi una delle vetture è terminata fuori strada.

Ad avere la peggio il conducente di quest’ultima, un uomo di 53 anni deceduto sul colpo dopo lo scontro. L’altra automobilista, una giovane donna di 39 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

Un uomo di 53 anni, Mario Tilotta, è rimasto vittima di un incidente stradale. È accaduto nella serata di ieri sulla provinciale 4 a Mura, piccola frazione del comune di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso.

Il 53enne era alla guida di una Opel Corsa e stava percorrendo la provinciale. Per cause ancora da determinare, riporta la redazione de Il Gazzettino, la vettura ha impattato contro un’altra auto, una Citroen C3 condotta da una donna di 39 anni. Lo schianto è stato molto violento e la Opel ha terminato la propria corsa in un vigneto a bordo della carreggiata.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco ed alcuni mezzi di soccorso del 118. Allertata l’eliambulanza che poi è rientrata prima di atterrare. Una volta estratto dall’abitacolo, difatti, per il 53enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. La donna alla guida della Citroen ha riportato ferite non gravi ed è stata trasferita in ospedale.

A determinare le cause del tragico frontale saranno gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti insieme ai soccorsi sul posto. In tal senso, la 39enne è stata sottoposta agli esami di rito per chiarire se fosse alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Gli stessi test, riportano i colleghi de Il Gazzettino, verranno eseguiti sulla salma della vittima. Sotto sequestro le due auto.

