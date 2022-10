Denti più bianchi con due soli ingredienti: si può ed è semplicissimo!

Denti più bianchi senza utilizzare prodotti industriali? Ecco due ingredienti naturali che vi aiuteranno a migliorare lo smalto dei vostri denti.

È inutile negarlo: i rimedi naturali hanno sempre il loro fascino. Che si tratti di aloe vera per le ustioni o dell’essenza di arancio e lavanda per facilitare la concentrazione, c’è qualcosa di davvero unico nel modo in cui il mondo naturale interagisce con il nostro organismo.

Il caffè ed il tè, seppur benefici per certi aspetti, possono apportare un gran dallo allo smalto dei nostri denti. Al contrario, esistono sostanze naturali che apportano un effetto sbiancante. Se avete denti ingialliti e siete alla ricerca di una soluzione che non comporti l’utilizzo di prodotti industriali, questo semplice trucco potrebbe fare al caso vostro.

Denti bianchi con solo due ingredienti: ecco come

Il modo migliore per sbiancare i denti è quello di utilizzare prodotti che esercitino un’azione abrasiva senza tuttavia rovinare lo smalto dei denti. È dunque consigliato l’uso del bicarbonato, ma con l’accortezza di mescolarlo a componenti liquide per ridurne l’effetto aggressivo.

Mescolate dunque un cucchiaino di bicarbonato con un po’ di acqua (o con qualche goccia di succo di limone) fino a creare una pastella bianca. Utilizzando l’indice o lo spazzolino, applicate la pastella sui denti ed esercitate dei movimenti circolari. Si consiglia di risciacquare la bocca più volte con acqua tiepida dopo l’utilizzo. Si può effettuare la pulizia dei denti tramite bicarbonato una volta ogni quindici giorni, stando sempre attenti a non utilizzarlo mai da solo.

Un altro rimedio naturale per sbiancare i denti può essere l’utilizzo della salvia. Questa pianta ha un particolare potere anti-batterico. Se ne consiglia l’utilizzo in foglie o sotto forma di essenza. Lo stesso vale per l’essenza di rosmarino e di menta. Quest’ultima non sbianca i denti, ma ha un forte potere antibatterico.

