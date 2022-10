Una donna di 51 anni è stata trovata morta domenica mattina in un’abitazione in zona Brozzi a Firenze. Sul posto i carabinieri e la Scientifica per le indagini.

Sono in corso le indagini sulla morte di una donna di 51 anni, trovata senza vita domenica mattina in un’abitazione di Brozzi, sobborgo nella periferia di Firenze. A far scattare l’allarme è stato un parente della donna stessa che ha chiamato i carabinieri.

Quando i militari dell’arma, però, si sono precipitati presso l’appartamento, per la 51enne era ormai troppo tardi. Ora si dovrà chiarire con esattezza quali siano le cause del decesso, ma pare, dai primi riscontri, possa essere sopraggiunto a causa di un’overdose.

Potrebbe essere morta in seguito ad un’overdose, la donna di 51 anni che è stata trovata senza vita nella mattinata di domenica in un appartamento, sito in zona Brozzi a Firenze.

La segnalazione sarebbe scattata, riporta la stampa locale tra cui la testata Firenze Today, quando un familiare avrebbe chiamato le forze dell’ordine preoccupato per le mancate risposte della 51enne, di cui non sono state rese note le generalità. Presso l’abitazione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Peretola che hanno trovato il corpo della donna riverso nella camera da letto. Inutile ogni tentativo di rianimazione, il medico legale ha potuto solo constatarne la morte.

Per i rilievi del caso sono arrivati anche gli uomini della Scientifica. Da quanto appurato, secondo quanto si legge sull’articolo di Firenze Today, il cadavere pare non presentasse alcun segno di violenza ed in casa sarebbero stati rinvenuti, proprio accanto al corpo, delle siringhe ed alcuni lacci emostatici. Gli investigatori al momento, dunque, ipotizzano che la 51enne possa essersi iniettata della sostanza stupefacente che avrebbe poi causato un’overdose.

Ad ora si tratta solo di un’ipotesi che dovrà trovare riscontro dai risultati dell’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma, trasferita presso il reparto di medicina legale del capoluogo toscano. L’esame potrebbe essere eseguito già nelle prossime ore.

