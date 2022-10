Un imprenditore di 59 anni ha perso la vita ieri mattina a Pianiga, in provincia di Venezia, dopo essere stato investito da un furgone davanti all’azienda dove lavorava.

Era appena uscito dagli uffici dell’azienda per la quale lavorava, quando è stato centrato da un furgone impegnato in una manovra in retromarcia. Ha perso così la vita un imprenditore di 59 anni ieri mattina a Pianiga, in provincia di Venezia.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far nulla per il 59enne: troppo gravi le lesioni riportate nell’investimento. Ora sono in corso le indagini che dovranno determinare la dinamica del drammatico episodio.

Pianiga, investito da un furgone davanti ad un’azienda: morto imprenditore di 59 anni

È Paolo Barbato, imprenditore di 59 anni residente a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, la vittima dell’incidente verificatosi ieri mattina, lunedì 17 ottobre, nel cortile della Marchioro catering, azienda di ristorazione di Pianiga (Venezia).

Secondo una prima ricostruzione, riportata da diverse fonti locali tra cui la redazione di Padova Oggi, Barbato era appena uscito dalla Identità Srl, azienda per la quale lavorava con sede nello stesso piazzale della Marchioro. Improvvisamente, un furgone, condotto da un 53enne dipendente della ditta Marchioro, durante una manovra di retromarcia, ha centrato in pieno l’imprenditore che è finito al suolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Drammatica scoperta in un appartamento: madre e figlio trovati morti

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118. L’equipe medica ha provato a lungo a rianimare disperatamente l’uomo, ma alla fine si è dovuta arrendere all’evidenza dichiarandone la morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile frontale tra due auto: uomo muore sul colpo

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri ed i tecnici dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) che hanno condotto i rilievi di legge e gli accertamenti per stabilire nel dettaglio la dinamica della tragedia. Sulla salma, riporta la redazione di Padova Oggi, è stato disposto dall’autorità giudiziaria l’esame autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni e potrà dare ulteriori risposte sul caso.

La notizia è subito circolato tra i residenti della comunità locale, dove Barbato, che lascia la moglie e due figli, era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio ed in suo ricordo.

STEFANO CUCCHI, MUORE LA MADRE. TUTTE LE NOTIZIE NEL TG DI YESLIFE.IT