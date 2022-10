Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita in strada a Bucchianico, comune in provincia di Chieti: i carabinieri poco dopo hanno fermato il figlio.

Senza vita riversa in strada in un lago di sangue. È stata trovata così una donna di 69 anni nella mattinata di oggi a Bucchianico, comune in provincia di Chieti, da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il corpo presentava delle ferite compatibili con un’arma da taglio. Si ipotizza, dunque, che la 69enne sia stata aggredita ed accoltellata in strada, forse dopo una lite.

Sono in corso le indagini sulla morte di una donna di 69 anni, trovata senza vita in un vicolo di Bucchianico, in provincia di Chieti, questa mattina, mercoledì 19 ottobre.

Il cadavere è stato rinvenuto in strada Cappellina San Camillo da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. In pochi minuti, la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica che ha potuto solo constatare il decesso della 69enne. Da quanto riscontrato, scrive la redazione di Fanpage, il corpo presentava delle ferite d’arma da taglio ed era riverso in una pozza di sangue.

Immediato anche l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini per determinare l’accaduto. Sul posto anche gli uomini della Scientifica. L’ipotesi al momento è quella secondo la quale la donna sia rimasta vittima di un’aggressione ed accoltellata ripetutamente.

Poco dopo, i militari dell’Arma, riportano i colleghi di Fanpage, hanno fermato il figlio 50enne della vittima con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. L’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato. Gli inquirenti pensano che sia stato proprio il figlio a colpire a morte la madre, forse al culmine di una lite. Da chiarire se la discussione sia avvenuta in casa dei due, sita a pochi metri dal luogo dove è stato trovato il cadavere.

