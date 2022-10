Ieri sera a Lodi, un uomo di 62 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione: la Procura ha disposto gli accertamenti sulla salma.

Drammatica scoperta nella serata di ieri a Lodi, dove un uomo di 62 anni è stato trovato morto nel suo appartamento. La segnalazione è arrivata da alcuni vicini che, sentendo un forte odore provenire dall’abitazione del 62enne, hanno avverto le forze dell’ordine.

Immediato l’intervento dei pompieri che hanno forzato una finestra ed hanno scoperto il cadavere in fase di decomposizione. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe morto per cause naturali alcuni giorni prima del ritrovamento.

Lodi, uomo di 62 anni trovato morto in casa: l’allarme lanciato dai vicini di casa

Nella serata di ieri, martedì 18 ottobre, un uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento, sito in via via Borgo Adda a Lodi. Si tratta di un 62enne di cui non si conosce l’identità.

L’allarme è scattato, riportano la redazione di Repubblica ed alcuni quotidiani locali, quando alcuni residenti del condominio hanno chiamato le forze dell’ordine preoccupati di non vedere il 62enne ormai da giorni, ma soprattutto per l’odore acre che proveniva dal suo appartamento e si era diffuso nelle scale del palazzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donna trovata senza vita all’interno della sua abitazione: disposto l’esame autoptico

Subito è stata inviata sul posto una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri, essendo la porta d’ingresso chiusa a chiave dall’interno, sono stati costretti a forzare una finestra per entrare in casa. Una volta dentro, la terrificante scoperta: il cadavere dell’uomo ormai in stato di decomposizione. Da una prima ispezione del medico legale sul corpo, riferiscono i colleghi di Repubblica, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali e risalirebbe a circa sette giorni prima del ritrovamento. Sul posto anche gli agenti della Polizia della Questura del capoluogo di provincia lombardo per i rilievi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Drammatica scoperta in un appartamento: madre e figlio trovati morti

Ora le prime ipotesi dovranno trovare conferma nei risultati degli esami medico-legali che la Procura della Repubblica di Lodi ha già disposto sulla salma. Gli accertamenti verranno eseguiti nelle prossime ore e daranno maggiori risposte sul drammatico episodio.

MORTO FRANCO GATTI, RICCHI E POVERI IN LUTTO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE.IT