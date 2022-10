Un manager di 48 anni ha perso la vita in un tragico scontro verificatosi sull’autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro (Venezia).

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in provincia di Venezia. A perdere la vita un manager di 48 anni che era alla guida di un’auto schiantatasi contro un tir, fermo per via di alcuni rallentamenti sul tratto autostradale.

Dopo il terribile schianto, la vettura è andata distrutta ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il 48enne dall’abitacolo: per lui era ormai troppo tardi, i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Portogruaro, auto finisce contro il rimorchio di un tir: manager di 48 anni perde la vita

Un altro incidente mortale, l’ennesimo che macchia di sangue le strade del nostro Paese. La tragedia intorno alle 17:30 di ieri, martedì 18 ottobre, sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, entrambi comuni della provincia di Venezia.

La vittima è Maurizio Durì, manager 48enne originario di Buttrio, ma residente a Udine. Il manager, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riporta la redazione di Leggo, si trovava alla guida di una Bmw che si è schiantata contro il rimorchio di un camion che trasportava legna. Il mezzo pesante in quel frangente pare fosse fermo sulla carreggiata per dei rallentamenti dovuti ad un veicolo in panne. L’urto è stato violentissimo e la vettura è andata distrutta.

In pochi minuti sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Data la gravità dello scontro, è stato inviato anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale. I pompieri hanno estratto il manager dall’abitacolo e lo hanno affidato ai sanitari che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi di legge che dovranno determinare la dinamica esatta dell’incidente costato la vita a Durì. Per permettere i soccorsi e la rimessa in sicurezza della carreggiata, riporta Leggo, il traffico è stato deviato e lo svincolo di San Stino è stato chiuso.

