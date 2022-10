Finalmente tutti sanno! La Regina aveva un segreto, per anni l’ha fatto tutti i giorni ed i risultati si sono visti. Ecco il motivo della sua felicità.

Dopo la morte di Elisabetta II, il mondo ha ripreso a girare come un tempo. Per 10 giorni, tutto si era fermato, in ricordo della sovrana tanto amata non solo in Inghilterra. Nel suo lunghissimo regno, durato 70 anni, Elisabetta II ha dato dimostrazione di grande grinta, coraggio, diplomazia, innovazione e autoironia.

Iconiche sono le gift che la ritraggono tra la gente, con i suoi super vestiti sgancianti corredati con capellini abbinati e borsetta rigorosamente nera. La Regina era considerata, se vogliamo dirla tutta in modo maccheronico, la nonna di tutti.

Pur conoscendola tramite i social e la televisione, il mondo intero le voleva un gran bene. Dopo la sua dipartita avvenuta agli inizi di settembre, un segreto è stato svelato, tutti l’avevano notato ma ora la verità è di dominio pubblico.

Ecco il segreto della Regina Elisabetta II, la sua crema miracolosa

Dopo anni, sappiamo come mai la Regina Elisabetta avesse una pelle del viso sempre giovane anche a 94 anni. Questo passaggio lo compiva tutti i giorni, non l’ha mai dimenticato, riguarda fondamentalmente la sua beauty routine ed una crema in particolare che applicava sul viso.

Bryan Kozlowski, esperto di cultura britannica, nel libro In Lunga vita alla regina: 23 regole per vivere come il monarca più longevo della Gran Bretagna, spoilera le crema più amata da Elisabetta II che le ha reso la pelle del viso liscia come quella di un bambino.

Stiamo parlando del “Milk of Roses” di Cyclax 1896, al momento quasi impossibile trovare sul mercato, però è possibile acquistare una diversa variante della stessa crema a base di vitamina E, tè verde, burro di cacao, lavanda ed aloe.

Tutte le creme dell’azienda presentano un alto livello di GLA, essenziali per rendere la pelle sempre giovane grazie al rinnovamento cellulare. Il flacone è da 300 ml ed ha un costo davvero accessibile a tutti, varia da 6,99 euro ad un massimo di 9,00 euro.

La buona notizia, oltre al prezzo è che possiamo acquistarla su Amazon, però dovete essere fortunati a trovare “Milk of Roses”, la preferita della Regina. Grazie a questa crema, Elisabetta era sempre sorridente, a 94 anni era ancora bellissima.

