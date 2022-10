La revisione è un controllo periodico a cui deve essere sottoposto un veicolo: come funziona, quali sono i costi e le sanzioni previste dalla legge.

Chi possiede un veicolo è obbligato a sottoporli a revisione periodicamente. Questo in modo da controllare le emissioni, in ottica inquinamento, e garantire la sicurezza stradale. Il controllo va effettuato presso un’officina autorizzata o presso la Motorizzazione Civile ed un costo che varia in base a dove viene portato il veicolo. In caso di mancata revisione, il codice stradale prevede delle sanzioni per i trasgressori.

Revisione auto, tutto quello da sapere: come si effettua, costi e sanzioni

Tra gli obblighi dei proprietari di un veicolo c’è anche la revisione. Si tratta di un controllo periodico che permette di capire quali siano le emissioni del mezzo e se quest’ultimo possa circolare garantendo la sicurezza stradale. Questa verifica può essere effettuata presso un centro autorizzato o eventualmente alla Motorizzazione Civile. Nel primo caso il costo è di circa 80 euro, mentre nel secondo di circa 55 e prevede una prenotazione con tempistiche più lunghe rispetto all’officina.

Se si tratta di un veicolo appena immatricolato, la prima revisione dovrà essere effettuata dopo quattro anni, poi successivamente alla scadenza dei due anni. Durante la verifica, che non richiede lo smontaggio di pezzi, verranno controllati i dati del veicolo, il sistema frenante, le sospensioni, i pneumatici, i fari e tutti i sistemi di sicurezza di cui è dotato il mezzo. Al termine dei controlli, in caso di esito positivo, verrà emesso un tagliando poi apposto sul libretto del veicolo. Se il mezzo dovesse non passare le verifiche, si dovranno ripetere entro un mese.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni per chi circola con la revisione scadute, il codice stradale prevede una multa che va dai 173 ai 694 euro. Inoltre, è prevista la sospensione della circolazione con una specifica sul libretto: il mezzo potrà solo recarsi in officina per la revisione. Se il trasgressore dovesse continuare a circolare, la sanzione sale da 1.998 a 7.993 euro a cui si aggiunge il fermo amministrativo per 90 giorni.

