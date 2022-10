Un tragico incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio a Tor Bella Monaca (Roma), è costato la vita ad un ragazzo di soli 20 anni. Grave il suo amico, ricoverato in ospedale.

Aveva solo 20 anni il giovane deceduto nel tardo pomeriggio di ieri in un tragico incidente a Tor Bella Monaca, frazione del comune di Roma. Il ragazzo viaggiava a bordo di un’auto, condotta da un amico suo coetaneo.

La vettura, per cause ancora da determinare, è uscita di strada terminando la propria corsa contro un albero. Uno schianto che non ha lasciato scampo alò 20enne seduto sul lato passeggero. Il conducente è rimasto, invece, ferito gravemente e trasportato in ospedale.

Un ragazzo di 20 anni, di nazionalità egiziana, ha perso la vita in un tremendo incidente. È successo ieri pomeriggio, martedì 18 ottobre, intorno alle 18:30, a Tor Bella Monaca, frazione di Roma.

La vittima, di cui non si conosce l’identità, stava percorrendo via Aspertini a bordo di un’auto, una Fiat Punto condotta da un suo coetaneo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riferiscono i colleghi di Roma Today, il giovane alla guida ha perso il controllo dell’utilitaria che, dopo essere uscita dalla sede stradale, si è schiantata contro un albero.

Sul luogo dello scontro si sono precipitati i sanitari del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. I due occupanti del veicolo sono stati estratti dall’abitacolo e affidati ai soccorsi. Per il passeggero, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nel violentissimo impatto. L’amico, riferisce Roma Today, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi per capire cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’auto su cui viaggiavano i due ragazzi. Tra le varie ipotesi al vaglio degli investigatori anche quelle della velocità elevata e dell’asfalto dissestato.

