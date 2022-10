WhatsApp, il trucco per bloccare qualcuno senza che se ne accorga. Geniale, funziona!

Una nuova funziona permette di liberarsi degli utenti poco desiderati senza ferire o far arrabbiare nessuno. Ora si può e ci si mette un attimo.

Spesso e volentieri faremmo di tutto per non ricevere le “attenzioni” di qualcuno su WhataApp, i motivi sono sempre disparati e diversi. Il lavoro, i gruppi dei genitori a scuola dei figli, la palestra, la famiglia con tutti gli zii all’interno, quell’ex che non riesce a dimenticarsi di noi o la vicina impicciona nel condominio che non smette di parlare (o in questo caso scrivere!).

Ovviamente bloccare i contatti non è mai semplice, la persona si trova improvvisamente impossibilitata a chiamare e scrivere, aspetto che salta subito all’attenzione e potrebbe far infuriare qualcuno.

C’è anche il rischio che questa possa contattarvi in altri modi, usando un numero diverso magari. Come deviare a questo fastidioso problema? Vediamo subito la nuova funzione di WhatsApp che salva, a volte, la vita senza mancare di rispetto a nessuno!

Il trucco WhatsApp per bloccare le chat “moleste”: veloce e indolore

Esiste infatti ora l’opzione di WhatsApp che permette di rendere silenziosa una chat per sempre e non solo per pochi mesi come succedeva finora.

In questo modo la persona coinvolta dal vostro rifiuto potrà continuare a scrivervi indisturbata ma voi non riceverete più nessuna sua notifica.

Per fare questo basta semplicemente impostare la chat che vi crea fastidio su “silenzioso”. Entrare nella chat in questione e cliccando sui tre puntini in alto a destra scegliere la voce “disattiva notifiche”.

Lei continuerà a scrivervi ma sarete voi a decidere appositamente di entrare nella conversazione, visto che non vi arriveranno notifiche!

Ricordate anche che una chat silenziata può anche essere riattivata in ogni momento con la stessa procedura appena spiegata sopra.

