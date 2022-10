Una donna di 30 anni è stata rinvenuta senza vita all’interno del suo appartamento di Bolzano Vicentino, in provincia di Vicenza. A dare l’allarme il compagno.

Aveva solo 30 anni la ragazza trovata senza vita nella sua abitazione a Bolzano Vicentino, in provincia di Vicenza. A fare la terrificante scoperta il compagno nella giornata di martedì, quando rientrato in casa ha rinvenuto la 30enne riversa sul pavimento del bagno.

Senza esitare, il giovane ha contattato il numero unico per le emergenze e presso l’appartamento è arrivata un’equipe medica del 118. Dopo numerosi tentativi di rianimazione, però, i sanitari si sono arresi dichiarando la morte che sarebbe sopraggiunta a causa di un malore. La conferma arriverà attraverso l’esame autoptico.

Dramma nella giornata di martedì 18 ottobre all’interno di un appartamento di Bolzano Vicentino, piccolo centro della provincia di Vicenza. Una giovane donna di 30 anni, Sara Venturini, originaria di Altavilla Vicentina, è stata trovata morta.

L’allarme è scattato quando il compagno, con il quale conviveva da tempo, è rientrato in casa. L’uomo, scrivono i colleghi de Il Giornale di Vicenza, aperta la porta di casa ha trovato Sara riversa in bagno ed ha subito chiamato i soccorsi.

Presso l’appartamento, la centrale operativa ha inviato un’ambulanza con a bordo lo staff medico del Suem 118. I soccorritori hanno avviato le manovre salvavita, ma ogni tentativo non è servito a nulla: per la 30enne era ormai troppo tardi. A provocare il decesso, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un improvviso malore che avrebbe colto la giovane mentre si trovava sola in casa senza darle la possibilità di chiedere aiuto.

Per stabilirlo con certezza, riferisce Il Giornale di Vicenza, l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma l’autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore. Poi verrà stabilità la data delle esequie.

Sotto choc l’intera comunità di Altavilla che si è stretta al dolore dei familiari di Sara che lascia il compagno, i genitori ed i due fratelli.

