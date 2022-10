Fedez, arriva il settimo Tapiro di “Striscia la Notizia”: ecco per quale motivo, c’entra il figlio Leone

Il rapper e la moglie sono stati presi di mira per via di un video in cui si vede il figlio Leone “costretto” a smettere di disegnare per fare una foto di famiglia.

Lui e la moglie insieme contano circa 42milioni di follower, tali da avere un’incredibile “potere” mediatico e persuasivo ogni volta che pubblicano qualche contenuto per la loro community.

Fedez e Chiara Ferragni sono un libro aperto per i fan, nessun tabù e nessuna censura alla loro spensierata vita di coppia dove ora sono stati inseriti anche i figli Leone e Vittoria, come espansione della loro personale rivalsa imprenditoriale all’apice del successo.

Peccato però che questa loro voglia di mettere in mostra ogni cosa, compresi i figli, sia valsa a Fedez l’assegnazione ieri di un nuovo Tapiro d’oro di “Striscia” consegnatogli personalmente da Valerio Staffelli. Vediamo subito il motivo di tanto clamore sul web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Regina Elisabetta, svelato il suo segreto: lo faceva tutti i giorni. Ecco perché era sempre sorridente

Fedez e Chiara l’hanno fatta grossa: “Ci metti un minuto Leo!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giusy Ferreri finalmente in vacanza con la famiglia: i pantaloni a rete indossati sono da vertigine: “Si vede tutto!” – FOTO

Pare infatti che sia sotto accusa un video di Chiara pubblicato in occasione del 33esimo compleanno di Fedez, in cui si sente la tata dei figli chiedere a Leone di mettere giù i pennarelli da disegno per fare una foto:

“Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare“.

Il video, subito dopo, è stato cancellato dall’imprenditrice e ripostato senza audio, peccato però che era già troppo tardi per giustificarsi di fronte ai follower.

Si è infatti scatenato un vero e proprio polverone mediatico sullo “sfruttamento” dei bambini per monetizzare, un sistema che già moltissime coppie social metterebbero in atto da anni.

Fedez però, intercettato da Staffelli, si è così giustificato:

“Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”, chiarisce il rapper.

Per poi proseguire: “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”.

MORTO FRANCO GATTI, RICCHI E POVERI IN LUTTO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE.IT