Justine Mattera, apertura da infarto. La posa osé fa vedere tutto: ” Fantastica come sempre” – FOTO

Justine Mattera lascia tutti a bocca aperta, la foto osé è troppo per chiunque ed i fan non stanno più nella pelle.

Bellissima, seducente, spiritosa e molto professionale. Justine Mattera è una vera forza della natura, la showgirl è presente tra i vip italiani dagli anni ’90, quando dopo aver conseguito la laurea in America, ha deciso di trasferirsi a Firenze per continuare gli studi.

Lavorava per mantenersi, ballava in un locale e faceva la cubista, è in questa occasione che conobbe DJ Joe T. Vannelli, che notarono la sua avvenenza e bravura e decisero di inserirla nel mondo dello spettacolo.

Justine Mattera, un’esplosione di femminilità

Il trampolino di lancio per la bella Justine fu “Ci vediamo in Tv”, Paolo Limiti, presentatore dello show, la volle al suo fianco. Il conduttore ne fu stregato a tal punto da chiederla in sposa, nonostante i 31 anni di differenza di età.

Tra i due fu amore a prima vista, purtroppo però dopo un bel po’ di passione l’amore è finito così com’era iniziato. Ma a parte questo, la strada del successo era ormai spianata e Justine divenne una delle donne più desiderate in Italia.

La showgirl utilizza molto i social, soprattutto Instagram dove vanta milioni di follower. L’ultimo scatto ha mandato in tilt gran parte degli italiani, una foto in bianco e nero, dove Justine si mostra coperta da un drappo e le cosce spalancate, sottolineando ironicamente, il fatto di avere una muscolatura perfetta.

Milioni di commenti si fanno spazio tra le fila, la foto è da infarto e tutti apprezzano la perfezione del suo corpo. Nonostante i 50 anni di età, Justine è una donna molto bella, si allena costantemente e ci tiene particolarmente al suo aspetto fisico.

