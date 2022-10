Un uomo di 72 anni è deceduto ieri sera a Lama Mocogno (Modena) dopo che l’autogiro sul quale si trovava è precipitato schiantatosi al suolo

Nella serata di ieri a Lama Mocogno, in provincia di Modena, un autogiro, piccolo elicottero è precipitato e si è schiantato al suolo, poco dopo il decollo. Nel terribile incidente ha perso la vita il pilota, un uomo di 72 anni.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. Purtroppo, il tempestivo intervento dei soccorritori non è servito a salvare la vita del 72enne, di cui è stato possibile constatare il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate. Ora si indaga per determinare le cause dell’incidente.

Lama Mocogno, autogiro precipita e si schianta al suolo: perde la vita il pilota di 72 anni

È Gabriele Baldoni, pensionato 72enne originario di Coscogno di Pavullo del Frignano, ma residente a Massa, la vittima dell’incidente verificatosi ieri sera, mercoledì 19 ottobre, nelle campagne di Lama Mocogno, in provincia di Modena.

Baldoni, pilota esperto, si trovava alla guida di un autogiro, piccolo elicottero simile ad un aeroplano che il 72enne aveva lasciato da un amico. Dopo essere decollato, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, l’ultraleggero ha perso quota ed è finito al suolo schiantandosi. Un impatto molto violento che non ha lasciato alcuno scampo.

Alcuni testimoni che hanno assistito allo schianto, hanno subito dato l’allarme. In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I soccorritori hanno estratto il pilota dal velivolo ed hanno provato a rianimarlo, ma ogni sforzo non ha avuto l’esito sperato: alla fine è arrivata la constatazione della morte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui ora sono affidate le indagini per stabilire le cause che hanno fatto precipitare il piccolo velivolo. Non è chiaro se sia trattato di un guasto al motore: le persone che hanno assistito all’incidente, scrive Il Corriere della Sera, avrebbero raccontato di aver sentito uno scoppio poco prima di vedere l’autogiro perdere quota.

