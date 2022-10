Pier Silvio Berlusconi ha una terza figlia e la mamma non è Silvia Toffanin. È giallo in casa Mediaset

Il direttore amministrativo di casa Mediaset ha una figlia segreta nata da una precedente relazione, ma che cosa sappiamo di lei?

La coppia Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme ormai da oltre 20 anni. Anche se la proposta di matrimonio non è mai arrivata i due sono una famiglia modello sempre unita e riservata nonostante i ruoli di spessore ricoperti da entrambi.

Hanno anche due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e 2015. Come detto si sa pochissimo del loro privato, merito anche del poco gossip che i due protagonisti sollevano intorno a loro.

Eppure però sembra che il passato di Pier Silvio sia prepotentemente riemerso nell’ultimo periodo e abbia portato alla luce l’esistenza di una terza figlia avuta da una precedente relazione.

Chi è Lucrezia Vittoria? Tutto sulla prima figlia di Pier Silvio

Sono davvero rare le foto private di famiglia tra Silvia e Pier Silvio, quindi ancora meno quelle che ritraggono il patron di casa Mediaset con la prima figlia.

Però qualche anno fa i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi di Signorini in atteggiamenti molto affettuosi mentre stavano svolgendo una passeggiata in centro a Milano.

Lei si chiama Lucrezia Vittoria, classe 1990, ed è nata dall’amore di Pier Silvio ed Emanuela Mussida. La ragazza ha 32 anni e si è sposata in gran segreto con il suo compagno in Provenza nella villa di nonna Marina.

Non ci sono moltissime informazioni su di lei, se non le poche foto pubblicate sul web che mostrano però l’incredibile somiglianza padre-figlia: stessi occhi e lineamenti del viso. Il sorriso è identico come anche l’atteggiamento disinvolto e la postura composta.

Sta di fatto che però quando questo polverone è emerso molti hanno temuto per la stabilità di coppia dei due volti Mediaset. Nello specifico si temeva che la ragazza misteriosa a fianco di Pier Silvio fosse una nuova fiamma vista la poca differenza d’età tra i due.

Pericolo scongiurato, anche se moltissime testate italiane ora sono sulle sue tracce per cercare di pescare nuove e più succose informazioni sul suo conto.

