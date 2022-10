Re Carlo, preoccupano le sue condizioni. Buckingham Palace: “E’ collassato”, Kate e William angosciati

Re Carlo III da i primi segni di cedimento, cosa succede al sovrano che verrà ufficialmente incoronato nel maggio del 2023?

Brutte notizie da Buckingham Palace, Re Carlo sta già cedendo. Kate e William con il fiato sospeso, riuscirà ad essere incoronato ufficialmente sovrano? Ricordiamo che Carlo è succeduto alla madre Elisabetta II, morta lo scorso settembre a causa di una rovinosa caduta che non le ha dato scampo.

Carlo ha dovuto attendere il Giubileo di Platino, ovvero i festeggiamenti per i 70 anni di regno della madre, prima di poter salire al trono ma a quanto pare, la cosa non potrebbe mai ufficializzarsi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cosa succede a Re Carlo III? Il collasso dietro le porte del Palazzo

Preoccupano e non poco le condizioni di salute di Re Carlo III, il quale sarà ufficialmente incoronato nel maggio del 2023. Non ce la fa a ricoprire la sua carica e sarebbe crollato dietro le porte del Palazzo, questa notizia è stata data da un assistente che lavora a Buckingham Palace.

Per queste ragioni Kate e William, i successori di Carlo, sono molto preoccupati. Il Palazzo reale è allo sbando senza una guida sicura, la notizia è stata riportata dal magazine In Touch, a rivelare le reali condizioni di salute mentali e fisiche del futuro Re d’Inghilterra, è un assistente, che ha sottolineato come Carlo III sia visibilmente provato.

Probabilmente lo stress di questi questi giorni è stato davvero tanto, d’altronde stiamo parlando di un uomo di più di 70 anni ed è per questa ragione che la sua scelta di non abdicare in favore del figlio William, più giovane e promettente venne assai contestata un mese fa, dopo la morte di Elisabetta II.

La regina consorte Camilla, cerca di mantenere le apparenze. Le uscite pubbliche sono costanti così come i sorrisi sgargianti ma in fin dei conti sarebbe solo finzione.

Per l’appunto sulla vita di Carlo ci sarebbe una teoria profetizzata da Nostradamus, ovvero che Sua Maestà soffra di insufficienza cardiaca, motivo per il quale avrebbe sempre le mani gonfie.

Nel frattempo la Royal Family si stringe attorno al futuro Re, supportandolo nel migliore dei modi.

