Sofia e Francesco, drammatico epilogo: trovata l’auto distrutta

La 19enne Sofia Mancini e il 20enne Francesco D’Aversa sono stati trovati morti, la tragica scoperta dopo due giorni di ricerche.

Una notizia agghiacciante, pochi minuti fa, Sofia Mancini e Francesco D’Aversa, sono stati trovati morti. Dei due giovani non si sapeva nulla da lunedì, erano scomparsi e la macchina operativa di ricerca era sulle sue tracce.

I ragazzi di 19 e 20 anni, viaggiavano in auto, il veicolo è stato rinvenuto questa mattina ed era completamente distrutto. Era accartocciato da un lato della strada statele 450, in direzione Affi. L’ipotesi è che i due ragazzi siano morti nello schianto ma si attende la conferma ufficiale da parte del medico legale.

Tragico epilogo, trovata l’auto distrutta: una disgrazia

Dal primo pomeriggio di mercoledì, i vigili del fuoco erano impegnati nella ricerca di una coppia di ventenni, Francesco D’Aversa e Sofia Mancini, di cui non si avevano notizie da lunedì. Il campo base era stato posto in Via dell’artigianato a Calmasino.

Insieme avevano trascorso la serata di lunedì al locale «Amen» sulle Torricelle di Verona e poi si erano allontanati in macchina facendo tappa a Peschiera, dove Francesco aveva accompagnato un suo coinquilino. Dopo avrebbe dovuto riportare Sofia a casa, in località Gazzoli a Costermano dove la giovane abita con la famiglia e dove però la ragazza non è mai tornata. Martedì mattina i loro cellulari erano stati agganciati da una cella telefonica tra Lazise e Calmasino, frazione di Bardolino, ma da allora entrambi i telefoni erano risultati spenti e non localizzabili.

I ragazzi erano a bordo di una Fiat 500 color bianco perla targata 1AY4101 (immatricolata in Repubblica Ceca)

Dall’unità di comando locale dei vigili del fuoco con la presenza di operatori TAS (topografia applicata al soccorso) venivano coordinate le ricerche dei due giovani. L’elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia aveva sorvolato a lungo la zona. Presenti sul posto anche gli operatori SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e i nuclei cinofili oltre a personale di Bardolino e Verona, e i carabinieri.

Anche le ricerche compiute dai vigili del fuoco nella notte fra mercoledì e giovedì non avevano dato esito.

