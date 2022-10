Un pensionato è morto la scorsa notte in ospedale dopo essere stato investito, qualche ore prima a Gela, da un tir mentre attraversava la strada.

Si è spento in ospedale a Caltanissetta il pensionato che era stato investito nei giorni scorsi a Gela. L’uomo, ieri mattina, sembra abbia attraversato la strada a piedi, quando un tir lo avrebbe centrato in pieno scaraventandolo sull’asfalto.

Dopo l’incidente, il pensionato è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo non è servito a nulla: troppo gravi le ferite riportate. Sul sinistro sono in corso le indagini della Polizia.

Vincenzo Salemi, dipendente delle Poste in pensione originario di Riesi, è deceduto la scorsa notte, tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il pensionato, secondo quanto riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, nella mattinata di ieri si trovava in via Venezia ed avrebbe attraversato la strada uscendo da una via secondaria. In quel frangente, sarebbe sopraggiunto un tir che lo avrebbe centrato in pieno facendolo finire sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, sul luogo dell’investimento sono arrivati gli operatori sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Lo staff medico hanno prestato le prime cure al pensionato che poi è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito al nosocomio del capoluogo nisseno. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma riporta Il Giornale di Sicilia, poco prima di essere sottoposto ad un intervento chirurgico, il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Fatali le lesioni riportate.

Gli agenti della Polizia di Gela hanno effettuato i rilievi di legge ed ora stanno cercando di chiarire la dinamica della tragedia. In tal senso potrebbe essere aperta un’inchiesta per valutare anche eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi sulla circolazione stradale lungo via Venezia dopo quanto accaduto.

Il pensionato era molto conosciuto nella provincia: per anni aveva lavorato a Niscemi, ma anche nel capoluogo dove aveva ricoperto il ruolo di direttore dell’ufficio postale.

